4 kıtaya cam satıyor ihracat rekoru kırıyor

Endüstriyel cam devi Yorglass, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bin ihracat şampiyonunu açıkladığı listede ilk 500’de konumlandı. İhracat rekoru kıran Yorglass, sektörüne öncülük ediyor ve beş kıtada sayısı 60’a yakın ülkeye ürünlerini ulaştırıyor.

Endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında faaliyet gösteren Yorglass, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yılın ihracat rekortmenleri arasında gösteriliyor. Listede 470’inci sırada yer alan Yorglass, faaliyetlerini dört iş kolunda sürdürüyor. Bolu, Çerkezköy, Eskişehir, İzmir ve iki de Manisa’da olmak üzere altı üretim tesisiyle başarılarını katlıyor.

Üretimin yüzde 50’si ihraç ediliyor

Sektörünün lideri olan Yorglass’ın yurt dışındaki faaliyetlerini artırdığını söyleyen Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, “Güvenilir ve global bir tedarikçi olarak üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyor, artan ürün talebiyle 60’a yakın ülkeye ürünlerimizi sunuyoruz. Bu da büyümeyi beraberinde getiriyor. Özellikle pandemi döneminde rekor büyüme gerçekleştirdik. Katma değerli ürünlerimizle paydaşlarımıza ve ülkemizin sanayisine önemli katkılarda bulunurken, iş ortaklarımız tarafından da Yılın Global Tedarikçisi seçiliyoruz” dedi.

İnovatif ürünler pazara sunuluyor

Müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap vermek için pandemi döneminde çalışan sayısını iki katına çıkardıklarının bilgisini paylaşan Yorgancılar, uluslararası iş ortakları için devreye aldıkları Çerkezköy işletmesinin de faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Yorgancılar, sözlerine şöyle devam etti: “47 yıllık geçmişimizle gelişime açık bir yapıya sahibiz. Yorglass sürekli gelişen, büyüyen ve teknolojiye etkin yatırımlarda bulunan vizyonuyla öne çıkıyor. Bu doğrultuda müşterilerimizi ve paydaşlarımızı işimizin merkezine yerleştirirken, sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, inovatif ürünlerimizi pazarla buluşturuyoruz. 2021 sonunda ise toplam ihracatımızı önceki yıla oranla yüzde 60 artırmayı planlıyoruz.”

Yorglass hakkında:

Temelleri 1974’te atılan Yorglass, endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarındaki tecrübesiyle sektöre öncülük ediyor. Global bir marka olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Yorglass, ulusal ve uluslararası pazarlara zengin ürün portföyüyle hizmet veriyor. 1988’de Ege Bölgesi’ndeki ilk ısıcam tesisini kuran Yorglass, 1989’da Bolu’da beyaz eşya camı alanındaki üretim tesisini faaliyete geçirdi. 2015’te Eskişehir, 2017’de de Bolu ve 2019’da Manisa fabrikasının devreye girmesi ile müşteri memnuniyetini katlayarak yoluna devam etti. 2019’a kadar Cam Merkezi A.Ş. adı altında Yorsan, Yorim ve Yorglas markalarıyla hizmet veren şirket, 45’inci yılında kurumsal kimliğini yenileyerek markalarını ve faaliyetlerini Yorglass çatısı altında bir araya getirdi. 2020’de Çerkezköy fabrikasını da faaliyete geçiren Yorglass bugün itibarıyla üretim ve ticari çalışmalarını; Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya iş üniteleri altında Türkiye’nin beş farklı şehrinde kurulu altı tesisinde gerçekleştirirken, ürünlerini 60’a yakın ülkeye ihraç ediyor.