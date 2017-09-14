4. Niğde Tarım Fuarı açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Platformu tarafından gerçekleştirilen 4. Niğde Tarım Fuarı törenle açıldı.

Tarım makineleri, hayvancılık, tavukçuluk, yem, su ürünleri, balıkçılık, arıcılık, gıda, çiçekçilik ve ekipmanlarının sergilendiği fuara, 40 ilden 250 firma ve firma temsilcisi katılıyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ömer Halisdemir Fuar Alanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, tarım fuarının düzenlenmesinin çok önemli ve sevindirici olduğunu söyledi.

Tarımın hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Onun için tarımda faaliyet gösteren, tarımla ilgilenen her çiftçimiz geleceğe güvenle bakmalıdır. Dünyanın en büyük sanayi ülkelerine baktığımızda tarımda da belli noktalara ulaştığını ve dünyanın en büyükleri olduklarını görmekteyiz. Ülkemizin de bu seviyelere ulaşması tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yenilikleri takip ederek verimlilik artışını yapmasıyla mümkün olacaktır. Üretimi artırabilmek için de çiftçilerimizin ileri teknolojiyi kullanması elzemdir. İşte bu nedenlerle bugün açılışını yaptığımız fuar yeni tarım teknolojilerinin ve yeni üretim modellerinin çiftçilerimize ulaştırılması açısından büyük önem arz etmektedir."

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü ise tarımsal üretimin toprak, su ve iklimin yanında bilgi, tecrübe ve teknoloji de istediğini vurgulayarak, "Bu bakımdan fuarlar, bilgi ve teknolojinin geldiği seviyelerin sergilendiği, üretici ile tüketicinin satıcı ile alıcının buluştuğu mekanlardır. Fuarlar, ticaretin gelişmesine, şehrin ekonomisine ciddi katkılar sağlayan faaliyetlerdir." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da çiftçilerin fuardan yaralanması gerektiğini ifade etti.

Eski usullerle yapılan tarımdan gelir elde etmenin zor olduğunu belirten Akdoğan, "Fuarların, tarımda teknolojiyi yakalamanın bir sahası olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan çiftçilerimiz, üreticilerimiz bu tarım fuarlarını iyi takip ederlerse arazilerinde bu teknolojiyi uygularlarsa hem kaliteli hem de rekoltesi yüksek ürün elde ederler." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuar, 17 Eylül'e kadar açık kalacak.