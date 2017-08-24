4. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı (2)

SİVAS (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Eğer toprağı suyla buluşturur, insanları, çiftçileri eğitirsek Türkiye'nin önü açılacaktır. Tarlaları suyla buluşturduğumuzda Türkiye'nin hızını Allah'ın izniyle kimse engelleyemez." dedi.

Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 4. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışına katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Fakıbaba, su ve eğitimin her ülkede önemli olduğunu söyledi.

Suyun toprakla buluştuğunda çiftçilerin çok önemli işler başaracağına inandığını aktaran Fakıbaba, "Ne Hollanda ne Almanya ne Amerika... Benim çiftçi arkadaşlarım mükemmel insanlar, çalışkan, samimi insanlar." diye konuştu.

Kendilerine büyük işler düştüğüne ve vebal altında oldukları için çok az uyuduklarına dikkati çeken Fakıbaba, "Çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Eğer toprağı suyla buluşturur, insanları, çiftçileri eğitirsek Türkiye'nin önü açılacaktır. Tarlaları suyla buluşturduğumuzda Türkiye'nin hızını Allah'ın izniyle kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı.

- "Esas devlet vatandaşın kendisi"

Bakan Fakıbaba, üretmek ve çalışmak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güven olayı çok önemli, samimi olmak, diyalog kurmak çok önemli. Eğer istişare edersek, güvenirsek her şey iyi olur. Esas devlet vatandaşın kendisi. Biz sizin hizmetkarınızız, bakanıyla, başbakanıyla, memurlarıyla bürokratlarıyla, vekilleriyle... Biz sizin için varız. Siz olmazsanız biz hiçbir şeye yaramayız. Üretene de saygı duyacağız. Üreten, arada katma değer sağlayan ve tüketen 80 milyon halka büyük saygı duymak lazım. Birbirimize saygı duyacağız ki Türkiye büyüyecek. Yoksa bir kesim 'sadece bana' derse insanların mutlu olması mümkün değil. Bunlara dikkat ettiğimiz taktirde ben inanıyorum Türkiye olarak önümüz, yolumuz açık. Biz bunu başaracağız, 80 milyon insan buna hazır."

Sivas'a da Şanlıurfa'ya verilen destek kadar destek verileceğinin altını çizen Fakıbaba, aynı desteğin tüm illere, bölgelere verileceğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım olmazsa yaşamın olmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gıdayı, tarımı üreteceğiz. Gece gündüz çalışıyoruz ve hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah, toprağımızı suyla, çiftçimizi bilgiyle buluşturacağız. Su verilmesinin en kötü örneği Urfa'dır. Harran'a suyu verdik, suyu olduğu gibi tarlalara akıttık, vahşi sulamayla toprağı tuzlandırdık ve o gübreli o güzelim topraklar olduğu gibi sınır dışına Suriye'ye gitti. O suyla Suriye hiç gübreye falan gerek kalmadan binlerce kilometrelik toprak alanına sahip oldu ve orada organik tarım yaptı. Onun için Tarım Bakanı olarak inşallah bundan sonra çizeceğimiz yol hep kapalı sistem olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bana talimatı bu oldu. 'Fakıbaba ne yapacaksın?' dedi. 'Vahşi sulamaya son' dedim. Az olsun ama bundan sonra temiz olacak, suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz. Su ve toprak Türkiye'nin en önemli iki şeyi, üçüncüsü eğitim, dördüncüsü insan. Öyle güzel insanlarımız var ki vallahi ben gurur duyuyorum. Bizim insanımız zeki, çalışkan, üretken ve ona imkan verdiğinizde neler neler yapar onu çok iyi biliyorum."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da tarımın önemine değinerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Yılmaz ve Fakıbaba ile Vali Davut Gül, Şemsi Bayraktar ve diğer ilgililer, kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Fuarı gezen Bakanlar ve beraberindekiler, stantlardaki yöresel ürünleri inceledi ve Kangal köpeklerini sevdi.

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