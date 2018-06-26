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4 yeni teknoloji geliştirme bölgesi

- Bakanlar Kurulunca, Ankara, Kastamonu, Kırklareli ve Çankırı'da bazı alanlar, teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi

4 yeni teknoloji geliştirme bölgesi

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunca, Ankara, Kastamonu, Kırklareli ve Çankırı'da bazı alanların, teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Kastamonu'nun Merkez ilçesi Gölemirler köyündeki alanın "Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Kırklareli'nin Merkez ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki alanın "Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Çankırı'nın Eldivan ilçesi Hisarcıkkayı köyündeki alanın "Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi'ndeki yer "Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı", Nevşehir'in Merkez ilçesi Yeni Mahalle 3. mıntıka noktası "Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı", İstanbul'un Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki alan "İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak belirlendi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Mirgün Mahallesi'ndeki "İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin (İTÜ Ayazağa Arı Teknokent-1) sınırları yeniden tespit edildi.

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