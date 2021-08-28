40 ülkeden mermer almak için geldiler

Türkiye’nin uluslararası ihracat platformu olan Marble İzmir Fuarı beklentilerin ötesine geçerek başarısını kanıtladı. Nitelikli ziyaretçi profili ve dinamik yapısı ile dikkat çeken fuara bu yıl katılan, kazandı. Türkiye’nin uluslararası ihracat platformu olan Marble İzmir Fuarı beklentilerin ötesine geçerek başarısını kanıtladı. Nitelikli ziyaretçi profili ve dinamik yapısı ile dikkat çeken fuara bu yıl katılan, kazandı.

Dünya doğal taş sektörün tüm bileşenleri, bir arada olmanın heyecanını yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 26. Marble İzmir Fuarı, sektöre pozitif bir ivme kazandırıyor. Hem Türkiye hem de dünyadan farklı taş çeşitlerini alıcılarla buluşturan firmalar, fuar niteliğinin rakamsal verilerin önüne geçtiğini belirtti. Distribütör, proje sorumlusu, mimarlar ve çözüm ortaklarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda, katma değeri yüksek ürünler dikkat çekti.

Hem küçük hem de büyük ölçekli anlaşmalara imza atıldığını belirten katılımcı firmalar, geçmiş fuarlarda sayıca fazla olsa da verimsiz görüşmelerin de yaşandığına dikkat çekerek fuarın oldukça etkin bir ticaret platformu yakaladığı görüşünde birleşti. Pandemiden en çok etkilenen fakat sürece en hızlı adapte olan sektörlerden biri olan doğal taş sektörü, fuarın bu başarıyı taçlandırmak için iyi bir fırsat olduğuna inanıyor. Fuara katılım kısıtlı olsa da her şeye rağmen gerçekleştirilmiş olması, sektördeki psikolojik ve ticari etkiyi artırdı. Sektörün hak ettiği katkı ve değeri aldığı inancıyla fuara katılan firmalar, gelecek yıla daha motive bir başlangıç yaptı.

324 katılımcı yer aldı

Katılımcı ve ziyaretçilerin fuarın veriminden memnun kaldığını belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, 26. Marble İzmir Fuarı’nda temsilciliklerle birlikte 324 katılımcı ve 40’ı aşkın ülkeden satın almacı geldiğini açıkladı.

Özverili katılıma 2022 müjdesi

Fuarın her sene olduğu gibi verimli bir ticaret ve ihracat kapısı olmaya devam ettiğini belirten Alıcı, geçen senenin enerjisinin bu seneye yansıdığını ifade ederek şunları söyledi:

Bu sene gerçekten verimli bir fuar oluyor. Özellikle bu fuara katılan doğal taş sektöründeki, makina sektöründeki tüm katılımcılarımıza bu sene fuara inanıp geldikleri ve ürünlerini getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ olarak daima sektörümüzün arkasındayız. Fuarı yapmak bir cesaret işiydi. Biz bu cesareti sektörümüz ve tüm katılımcılarımızla birlikte gösterdik. İZFAŞ yönetim kurulumuz da, 2021 senesinde Marble İzmir Fuarı’na katılan katılımcılarımıza 2022 yılında yüzde 40 indirim uygulanacağını ilan etti. Bu sene etkinliklerimizden de çok olumlu geri dönüşler aldık. Fuarımız artık sona eriyor.

30 Mart - 2 Nisan 2022’de görüşmek üzere

27. Marble İzmir Fuarı’nın tarih duyurusunu da müjdeleyen İZFAŞ Genel Müdürü, “Tüm gücü, ihtişamı, uluslararası niteliği, yaratacağı iş hacmi ve etkinlikleri ile bir sonraki Marble İzmir Fuarımızı 30 Mart – 2 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğiz. Bu sene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de ifade ettiği gibi fuarımız iyi bir ticaret hacmine sahne oldu, katılan kazandı. Önümüzdeki Mart ayı için yoğun çalışmalarımıza şimdiden başladık. Diyebilirim ki Mart 2022’deki fuarımızda katılanlar daha da çok kazanacak” ifadelerinde bulundu.

Katılmayan pişman

TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu ise, fuarın başarısı ile ilgili gözlemlerini dile getirerek, “Bu sene hiç ummadığımız, sıkıntı çektiğimiz fuarımız yüzümüzün akı ile üçüncü gününü tamamladı. Burada herkes ticari kaygılarını atlattı. Ekonomik olarak da hepimiz bir kazanç elde ettik. Bu fuar zaten prestiji dünyada bilinen fuarlarımız arasında. Buraya katılan, burada vefa gösterip destekleyen herkesi kutluyorum. Gelmeyenlerin pişman olduğunu doğruladık. 2022 yılında hep beraber daha fazla katılımla fuarımızı yapacağız” dedi.