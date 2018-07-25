"40 Yaş Altı 40 Genç CEO" ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Ekonomist dergisinin "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırması kapsamında Türkiye’nin yeni nesil liderleri ödüllendirildi.

Ekonomist dergisi tarafından gerçekleştirilen "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırmasının ödül töreninin ilki, İstanbul ve Anadolu’dan çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekonomist Dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş, törendeki konuşmasında, Türkiye’de güçlü bir genç lider kadrosu ortaya çıktığını belirterek, "100 milyon liradan birkaç milyar liraya kadar giden büyüklükteki şirketler, 40 yaş altındaki CEO’lara emanet ediliyor. Bir zamanlar sayıları birkaç olan bu genç liderlerin sayısı hızla artıyor, daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Ateş, "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırmasının genç liderleri teşvik etmeyi, yenilerinin ortaya çıkması için özendirici olmayı amaçladığını dile getirdi.





- Listedeki CEO'lar 29,9 milyar liralık ciroyu yönetiyor





En son 2016 yılında yayımlanan "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırmasında 16 isim 35 yaşın altındayken, bu yılki listede 19 yöneticinin 35 yaşın altında olduğu gözlendi.

Listedeki 40 ismin ortalama yaşı 34,7, yönettikleri ciro da 2017 yılı rakamlarına göre 29,9 milyar lira oldu. Genç CEO'ların şirketlerinde ise yaklaşık 83 bin personel çalışıyor.

"40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırmasında ödül alan genç CEO'lar şunlar oldu:

İsim Şirket A. Ozan Şener Sera Group Genel Müdürü Akın Karali Metal Yapı Konut Genel Müdürü Alp Öğücü Lila Kağıt Genel Müdürü Atasay Kamer Atasay Kuyumculuk CEO'su Aykut Küçük Nivak Group CEO'su B. Çağdaş Çağlar Çağdaş Holding CEO'su Burak Kızılhan AE Arma Elektropanç CEO'su Burhan Alev Vakıf Taşdelen Su Genel Müdürü Can Sezen Anavarza Bal CEO'su Cihan Elbirlik İnci GS Yuasa İcra Kurulu Başkanı Dilara Altınkılıç Kutmangil Detay Gıda CEO'su Emre Kaşıkçı Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü Enes Çizmeci Hayat Kimya Genel Müdürü Erbakan Malkoç Dizayn VIP CEO'su Erden Timur NEF CEO'su Eren Günhan Ulusoy Ulusoy Un CEO'su Ersin Şahin Erin Motor Genel Müdürü Fatih Karaca Karaca CEO'su Fırat İşbecer Commencis CEO'su Görkem Alapala Alapala Grubu CEO'su Hande Çilingir İnsider CEO'su Harika Güral Güral Porselen CEO'su İlker Sözdinler Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO İlknur Tükek Omay Sertex Genel Müdürü İpek Kıraç Sirena Marin CEO'su İsmet Öztanık Lucis Global& Lucis Intiative CEO'su Kazım Köseoğlu Esas Holding Gayrimenkul CEO'su Mehmet Babacan Babacan Holding CEO'su Mehmet Göksu Göksu Solar CEO'su Mehmet Önen Dardanel Önentaş Genel Müdürü Mehmet Tara Enka İcra Kurulu Başkanı Mert Kutlu Lens Yapı Grup CEO'su Nur Hidayetoğlu Hertz Türkiye Genel Müdürü Nurettin Erzen İncehesap.com CEO'su Nuri Develi Develi CEO'su Onur Yazgan Cerean Enerji Genel Müdürü Önder Yiğit Yiğit Group CEO'su Polat Gülman Gülman Grup CEO'su Ruhi Molay Mopak CEO'su Serdar Altınbaş F&S Invest Group CEO'su Sinan Gider Bant Boru CEO'su Umut Boz Nova Fashion Grup CEO'su















