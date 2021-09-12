45 ülkeden güzellik ürünü almak için geldiler

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi açısından kendi rekorunu kırarken yerli medikal cihaz üreticileri için de verimli bir ihracat kapısı oldu. 45 ülkeden fuar için İstanbul’a gelen yabancı alıcılar son teknoloji yerli üretim cihazlara yoğun ilgi gösterdi. Katılımcı firmalar, fuarın medikal cihaz ihracatına büyük katkı sağladığı görüşünde.

Türkiye’nin güzellik ve bakım alanında küresel ölçekteki tek buluşması olarak kabul gören ve bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda buluşturdu. 200’den fazla katılımcının ve 600’den fazla markanın yer aldığı fuara Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya, ABD, Rusya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 45 ülkeden yabancı profesyonel alıcı katılım sağladı. Güzellik ve Bakım Fuarı, Türkiye’nin bu alanda geldiği noktayı dünyaya yerinde ispatlarken ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sundu. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi yaratması beklenen fuar, medikal cihaz üreticileri için de ciddi anlamda bir ihracat platformu oldu.

AVRUPA’DAN CİDDİ TALEP VAR

Yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin, 6 işlevi tek cihazda toplayan ‘XXL’ adlı ürünü yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Firma yetkilisi, ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünle ilgili şu bilgileri paylaştı: “XXL cihazımız 6 başlıktan oluşan farklı cihazların bir birleşimi. Tamamen Türk yapımı. Özellikle yeni açılan güzellik merkezlerinde tercih edilen bir ürün. Tek bir cihazla; pop-up, selüloit, çatlak, aqua, jet ve derma peel yapılabiliyor. Güzellik salonlarında 6 ayrı cihaz almak yerine tek bir cihazla donanım ihtiyacını karşılayabiliyor. Belçika, Hollanda, Almanya, İran ve Irak gibi ülkelere yerli cihazlarımızı ihraç ediyoruz. Yabancı markalarla yarışabilecek bir Türk markası olmayı hedefliyoruz. Kalite açısından bir sorunumuz yok. Yurt dışından genellikle talepler Avrupa’dan geliyor. Yakın zamanda Rusya’dan talepler artmaya başladı.”

FUARLAR YENİ İHRACAT FIRSATLARI YARATIYOR

Ankara merkezli bir başka katılımcı firmanın yetkilisi ise, Güzellik ve Bakım Fuarı’nın özellikle yeni yabancı potansiyel müşterilerle birebir iletişim kurmak için kusursuz bir platform olduğu kanaatinde: “Sektörümüz teknoloji anlamında son yıllarda ciddi ivme kaydetti. Bu durum bizleri dünyadaki rakiplerimizle daha güçlü rekabet etmemize vesile oluyor. Almanya, Belçika ve Hollanda’da da çalışan cihazlarımız mevcut. Son dönemde Afrika ülkelerinden de talep artışı var. Medikal cihaz ihracatında alternatif ihracat pazarlarını keşfetmeliyiz. Güzellik ve Bakım Fuarı, ihracat pazarlarını bir anlamda ayağımıza kadar getirmiş oluyor.”

12 Eylül’de sonra erecek fuarda organize edilen görsel şovlar, son teknoloji cihazlar ve atölye çalışmaları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.