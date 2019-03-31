"4,5 yılın reform dönemi ilan edileceğinden eminiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Hükümetimizin önümüzdeki 4,5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz." açıklamasında bulundu.



Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Şekib Avdagiç, "Hükümetimizin önümüzdeki 4,5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.



Seçimlerin geride kalmasıyla, yapısal reform takviminin istikrarlı ve kesintisiz şekilde işlemesi için büyük bir fırsat yakalandığına işaret eden Avdagiç, 31 Mart seçim sandığından çıkan her belediye başkanının, ticaretin ve üretimin önünü açan projelerle hizmet etmesini dilediklerini kaydetti.



Avdagiç, "Ekonomi dışı etkileri bertaraf ederken, reel sektörü güçlendirecek, köklü ve yapısal reformlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası Yatırımcılar Derneğinden (YASED) yapılan açıklamada da, 31 Mart yerel seçimlerinin yüksek katılım ve demokratik olgunluk içinde gerçekleştirildiği belirtildi. Birbirinden güçlü adayların yarıştığı seçimlerde, ileriki 5 yıllık süre içinde Türkiye'ye hizmet verecek yerel yönetim kadrolarının seçildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Seçim süreci geride kalırken, YASED olarak dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye, iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir. Bu doğrultuda da yerel yöneticilerimizin seçildikleri bölgelerde, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların arttırılması hedefi ile önemli çalışmalara imza atmalarını diliyoruz. Bu yaklaşımın tüm siyasi partiler tarafından ortak olarak benimsenmesinin önemine inanıyoruz. Seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin bu en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyor ve seçilen tüm yöneticilere başarılar diliyoruz."