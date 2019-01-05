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4,5G abone sayısı, 3G'lileri 8'e katladı

BTK verilerine göre, geçen yılın eylül ayı sonu itibarıyla 3G abone sayısı 8,7 milyona gerilerken, 4,5G abone sayısı 69,3 milyona yükseldi - Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 8 katına ulaştı

4,5G abone sayısı, 3G'lileri 8'e katladı
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Geçen yılın eylül ayı sonu itibarıyla 3G abone sayısı 8 milyon 662 bin 636 gerilerken, 4,5G abone sayısı 69 milyon 341 bin 236'ya yükseldi. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısını 8'e katladı.
AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yılın eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 99,8 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 80 milyon 637 bin 671 mobil abone bulunuyor.
Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. Ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.
Geçen yılın eylül ayı sonunda 3G abone sayısı 8 milyon 662 bin 636'ya düşerken 4,5G abone sayısı 69 milyon 341 bin 236'ya çıktı. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 8 katına ulaştı. Eylül 2018 sonu itibarıyla makineler arası iletişim abone sayısı da 5 milyona ulaştı.
3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 60 milyon 834 bin 927 olurken, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 42 milyon 75 bin 427 olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 842 bin 208 terabyte, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 822 bin 773 terabyte olarak hesaplandı.

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Bilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuAbone Sayısı3G
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