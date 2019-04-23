479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne doğru

MANİSA (AA) - 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 26'ncı Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı törenle açıldı.



Manisa Fuar Merkezi'ndeki törende, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Festivale konuk ülke olarak katılan Sri Lanka'dan gelen öğrenciler de dans gösterisi yaptı.

- Terör saldırısının acısına rağmen gösteriye çıktılar

Festival tertip komitesi tarafından, Paskalya gününde tarihinin en büyük terör saldırılarından birini yaşayan Sri Lanka'dan gelen heyete, arzu etmeleri halinde dans gösterisine çıkmayabilecekleri, açılış programında yer alan gösterinin iptal edilebileceği teklifinin sunulduğu, ancak gelen heyetin yaşadıkları acıya rağmen bu teklifi reddedip, Manisa'ya bu gösteri için geldiklerini söyleyerek sahneye çıktıkları öğrenildi.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, fuarın açılmasıyla birlikte 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin başladığını belirterek, vatandaşları 28 Nisan Pazar günü yapılacak mesir saçım törenine davet etti.



Manisa Valisi Ahmet Deniz ise fuarın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şehrin doğal güzellikleri, tarımı, sanayisi ve ihracatıyla Türkiye'nin göz bebeği olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı ve stantlar gezildi.

120'den fazla firmanın katıldığı fuar, 28 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.