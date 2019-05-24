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5. Avrasya Enerji Yaz Okulu Kapanış Töreni

- Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Dr. Volkan Özdemir: - "Türkiye'nin topyekûn makro bir enerji politikasına ihtiyacı var. Bunun da ekonomi ve dış politikaya entegre edilmesi gerekiyor"

5. Avrasya Enerji Yaz Okulu Kapanış Töreni
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Dr. Volkan Özdemir, Türkiye'nin topyekûn bir makro enerji politikasına ihtiyacı olduğunu belirterek "Türkiye'de enerjiyi daha fazla makroekonomik politikalar ve dış politikayla entegre etmeliyiz." dedi.

Özdemir, EPPEN tarafından düzenlenen 5. Avrasya Enerji Yaz Okulu Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, enerjinin artık tek başına bir sektör olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu yılki enerji yaz okulu eğitim programının sponsorluğunu TurkStream proje şirketinin üstlendiği ifade eden Özdemir, eğitimde katılımcılara enerjinin ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmadan ayrı değerlendirilemeyeceğinin aktarıldığını belirtti.

Özdemir, Türkiye'nin enerji sektöründe uluslararası projeler ve yerli yatırımların öne çıkmaya başladığına işaret ederek "Türkiye'nin topyekûn makro bir enerji politikasına ihtiyacı var. Türkiye'de enerjiyi daha fazla makroekonomik politikalar ve dış politikayla entegre etmeliyiz." diye konuştu.

Eğitim programında, kursiyerlere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanlar, yerli ve yabancı üniversitelerden akademisyenler ile uluslararası kuruluşlardan sektörün önde gelen temsilcileri tarafından dersler verdi.

Enerji ekonomisi, enerji hukuku, enerji güvenliği ve ticareti ile yenilenebilir enerji kaynakları konularının ele alındığı eğitim programının sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.


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