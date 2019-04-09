BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iklim değişikliğinin dünyada barışı ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, “Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanlığında iklim politikaları odak noktalarından birisi olacak.” dedi.

Maas, 5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'ndaki konuşmasında, bugün Almanya’nın elektrik üretiminin yüzde 40'ının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini ve halen bu konuda yapılacak çok şeyin olduğunu söyledi.

Enerjideki dönüşümün birçok gelişmekte olan ülkeye dünyada liderlik etme fırsatı sunacağına işaret eden Maas, “Fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş için ara adımlara ihtiyaç var. Bu, hükümetler, toplumlar ve endüstriler arasında iş birliğini gerektirecektir. Birçok ülke için Almanya enerji dönüşümünde öncü konumundadır. Uluslararası gelişmeyi hızlandırmak için bu konuda öncü olmaya devam edeceğiz. Enerji dönüşümü tüm ekonomik sistemlerin değişmesi anlamına geliyor. Risklerden korunmanın en iyi yolu, yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmak.” diye konuştu.

Maas, dünyada halen 1 milyar insanın elektriğe ulaşmada zorluk yaşadığını belirterek, yenilenebilir enerjinin bu zorlukların giderilmesi için çözüm sunduğunu kaydetti.

İklim değişikliğinin dünyada barışı ve istikrarı tehdit ettiğine işaret eden Maas, “Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanlığında iklim politikaları odak noktalarından birisi olacak.” dedi.

Maas, fosil yakıtın enerjideki önceliğini uzun zaman önce kaybetmeye başladığının altını çizerek, iklim değişikliğine karşı politikalar geliştirmek ve sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hedefi doğrultusunda “uluslararası iş birliği” çağrısı yaptı.

- “Enerji dönüşümü ve sağlıklı bir ekonomi birlikte başarılabilir”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Almanya'nın fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişte iş kayıplarını en az seviyede tutarak hareket ettiğini ve enerji dönüşümü konusunda birçok ülke ile iş birliği yaptıklarını dile getirdi.



Enerjide dönüşümün artık olmazsa olmaz olduğunu belirten Altmaier, "Aralarında Türkiye ve Çin'in de olduğu pek çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarını artan bir şekilde kullanıyor. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için enerjinin sürdürülebilir yollardan elde edilmesi gerekiyor. Enerji dönüşümü ve sağlıklı bir ekonomi birlikte başarılabilir.” dedi.

Altmaier, küresel ticaret ihtilaflarının artmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu ihtilaflarda bazı ülkelerin "küçük avantajlar" elde etmek için uğraştığını ifade etti.

Çeşitli ülkelerden 45 bakanın ve 90 farklı ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı 5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'nda Türkiye'yi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar temsil ediyor. Düzenlenen oturumlarda Almanya'nın enerji dönüşümünün yanı sıra yenilenebilir enerjinin jeopolitik etkileri, küresel olarak yeşil enerjiye dönüşümde fırsatlar ve zorluklar, enerjide altyapı sorunları, dijitalleşme, enerji depolama sistemleri ve Paris Anlaşması kapsamına uzlaşılan 2030 yılı iklim hedeflerine ulaşılması gibi çeşitli konular tartışılıyor.



Konferans kapsamındaki oturumlarda ve toplantılarda katılımcılar, enerji dönüşümünün tüm sektörlerde nasıl başarılı olabileceği, dijitalleşme ve enerji geçişinin verimli hale getirilmesinin yolları, dönüşümle birlikte ortaya çıkan yapısal değişikliklerin sosyal etkilerinin minimize edilerek nasıl şekillendirilebileceği gibi konuları ele alacak.



