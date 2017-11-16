5. DOMATEXPO Fuarı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde "5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı" (DOMATEXPO) açıldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen DOMATEXPO'nun açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı.

Fuarın açılışında, Rus ve Türk kadın çiftçiler arasında domates yeme yarışması düzenlendi. Yarışmada, 3 dakikada bir kilo 689 gram domates yiyen Ela Karakaya birinci, bir kilo 424 gram domates yiyen Nigar Sarıkecili ikinci ve bir kilo 230 gram domates yiyen Gülay Girgin ise üçüncü oldu.

Ruslarda ise 3 dakikada 722 gram domates yiyen Lera Starkova birinci, 646 gram domates yiyen Aleksandra Alpatova ikinci ve 620 gram domates yiyen Nastia Teplova ise üçüncülüğü elde etti. Bakan Fakıbaba ve protokol üyeleri, dereceye girenlere hediyelerini verdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, Kumluca'da bir süre önce yaşanan orman yangını ve hortum felaketine değindi. Karaloğlu, söz konusu olayların ardından zarar gören üreticilerin yaralarının sarıldığını söyledi.

Antalya'nın Türkiye'nin sebze deposu olduğunu belirten Karaloğlu, "6 milyon ton sebze üretimi yapılıyor, 2,5 milyon ton domates var." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise ihracat yapılan bölgede afetin yaşandığını dile getirdi.

Budak, üç aylık sigorta primi ertemelerinin anlam ifade etmeyeceğini, can suyunun dışında çok hızlı desteklerin verilmesi gerektiğini anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de belediye olarak güneş enerjisi santrali kurarak, sulama birlik ve kooperatiflerin enerji maliyetini sıfıra indirdiklerini ifade etti.

Türel, Gazipaşa'dan Kumluca'ya kadar soğuk hava depoları, kapalı devre sulama sistemlerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Fuar, cumartesi sona erecek.