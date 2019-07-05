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5 ilde doğal sit alanı kararları

- Adana, Bitlis, Hakkari, Mersin ve Van'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı - Teknopark İstanbul-2'nin sınır ve koordinatlarında değişiklik yapıldı

5 ilde doğal sit alanı kararları
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ANKARA (AA) - Adana, Bitlis, Hakkari, Mersin ve Van'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarda Adana, Bitlis, Hakkari, Mersin ve Van'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçeleri sınırları içinde bulunan Yumurtalık Lagünü, Mersin'in Gülnar ilçesindeki Ilısu Şelalesi, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak ve Adır adaları ile Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Sat Buzulları'nın, potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (Teknopark İstanbul-2) sınır ve koordinatları değiştirildi. Yeni koordinat ve krokiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

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