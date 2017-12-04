5 ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek ANKARA (AA) - Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara ve İzmir'de üçer, İstanbul'da iki, Kayseri ve Kırklareli'de birer olmak üzere 10 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de...

04 Aralık 2017 Pazartesi 08:44