5 ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek

ANKARA (AA) - Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara ve İzmir'de üçer, İstanbul'da iki, Kayseri ve Kırklareli'de birer olmak üzere 10 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmek suretiyle pazarlık usulüyle yapılacak.
Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.