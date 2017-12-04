Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar mısır
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

5 ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek

ANKARA (AA) - Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara ve İzmir'de üçer, İstanbul'da iki, Kayseri ve Kırklareli'de birer olmak üzere 10 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de...

5 ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek

ANKARA (AA) - Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara ve İzmir'de üçer, İstanbul'da iki, Kayseri ve Kırklareli'de birer olmak üzere 10 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmek suretiyle pazarlık usulüyle yapılacak.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IlanözelleştirmeTaşınmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5