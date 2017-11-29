ANKARA (AA) - Türkiye'nin en başarılı teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), geçen yılki performanslarıyla ODTÜ Teknokent, İTÜ Arı Teknokent ve Ankara TGB (Cyberpark) oldu.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi

Burada konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, üretim ve ihracatın kapılarının, yüksek teknolojiyle açılabileceğini vurguladı.

Özlü, dijital çağın başladığına dikkati çekerek, "Geleceğin yaşamı, dijital yaşam olacaktır. Bu nedenle, insanlık tarihinde, teknolojik değişimin getireceği büyük bir kırılma noktasındayız. Teknolojinin getireceği devrim niteliğindeki gelişmelere hazırlanmak zorundayız. Akıllı fabrikalar, makinalar, robotlar ve yapay zekanın neler getireceğini tahmin edebiliyoruz. Aynı zamanda, dijital çağın ve Sanayi 4.0'ın 'açık uçlu bir süreç' olduğunun da farkındayız. İşte bu nedenle yeni teknolojileri, yeni dijital gelişmeleri, yeni pazarlama süreçlerini, çok iyi kavramak durumundayız." diye konuştu.

Bu süreçte Türkiye’nin elini güçlendiren en önemli enstrümanlardan birinin TGB'ler olduğunu vurgulayan Özlü, şu bilgileri verdi:

"TGB'lerimizin sayıları, her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Bugün itibarıyla, 55’i faal, 14’ü yapım aşamasında olmak üzere, 69 Teknokent’e ulaşmış bulunuyoruz. 2002'de sadece 5 tane TGB'ye sahip olduğumuzu hatırlatmak isterim. Hedefimiz, 81 ilimizin tamamında TGB kurmaktır. Bu sayılar önemlidir. Ancak sayılar kadar önemli olan bir diğer husus ise niteliktir. Memnuniyetle belirtmek isterim ki TGB'lerimiz bir 'nitelik sıçraması' yapmışlardır. Teknokentlerde faaliyet gösteren 4 bin 475 firma, Türkiye için teknoloji üretmektedir. Bu firmalarda 44 bin 580 personel görev yapmaktadır.

Sektörel dağılımlara baktığımızda ise yazılım, bilgisayar ve elektronik öne çıkmaktadır. Teknokentlerimizin performans endekslerinde yer alan Ar-Ge çıktıları, patent sayıları ve fikri mülkiyet alanlarında da önemli mesafeler alınmıştır."

- Tatlı rekabet ve yarış

Bakan Özlü, TGB'ler arasında tatlı bir rekabet, yarış olduğunu belirterek, bu yarıştan, teknoloji ve bereket doğduğunu söyledi.

Bütün teknokentleri aynı değerde gördüklerini ifade eden Özlü, "Birini diğerinden hiçbir zaman ayırmadık. Hepsine elimizden geldiğince destek olduk." dedi.

Özlü, konuşmasında TGB'lere yönelik teşvik ve muafiyetlere ilişkin bilgiler verdi.

- Yüksek teknoloji seferberliği

Türkiye'nin parolasının yüksek teknoloji olduğunu belirten Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkelerin rekabet gücünü, teknolojik gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bu nedenle, sanayileşme politikamızı, teknoloji ve inovasyonla entegre bir biçimde kurguluyoruz. Kendi özgün teknolojilerimizi ve yerli teknik kapasitemizi geliştiriyoruz. Bunun adı, tam anlamıyla 'yüksek teknoloji seferberliğidir.' Yüksek teknoloji seferberliği, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin, çok önemli bir parçasıdır. Bütün iş dünyamızı, üniversitelerimizi ve girişimcilerimizi; bu seferberliğe katılmaya, bu seferberliğe katkı sunmaya davet ediyorum. TGB'lerimiz, yüksek teknoloji seferberliğimizde, çok önemli bir misyon üstlenecekler."

- En başarılı TGB'ler

Bakan Özlü'nün konuşmasının ardından 4 kategoride Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2016 Performans Endeksi Sonuçları açıklandı.

Buna göre, genel sıralamada ilk sırayı ODTÜ Teknokent aldı. ODTÜ Teknokent'i, İTÜ Arı Teknokent ve Cyberpark izledi. Diğer kategorilerde ön plana çıkan TGB'ler ise şöyle sıralandı:

"En iyi gelişme gösteren TGB'ler": Ankara Üniversitesi TGB, Ulutek TGB, İstanbul Üniversitesi TGB.

"Erken Aşama TGB'ler": İstanbul TGB, Dokuz Eylül TGB, Namık Kemal Üniversitesi TGB.

"Gelişmekte Olan TGB'ler": Erciyes Üniversitesi TGB, Yıldız Teknik Üniversitesi TGB, İstanbul Üniversitesi TGB.

Faruk Özlü, ödül töreninin ardından TGB'lerin stantlarını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



