İSTANBUL (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ'nin operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Ryzhak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yapım işlerinin önemli bir kısmının Türk inşaat firmaları tarafından yapılabileceğini belirterek, "Türk şirketlerinin inşaatta ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İlk tahminlere göre, inşaatın yüzde 90'ı ve montaj işlerinin yüzde 50'lik kısmı Türk şirketler tarafından gerçekleştirilebilecek." dedi.

Ryzhak, Nükleer Mühendisler Derneğince düzenlenen 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nde, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS'nin inşaat sürecine ilişkin bilgi verdi.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu ifade eden Ryzhak, bütçelerinin önemli bölümünün santralde çok katmanlı güvenlik sisteminin kurulmasına tahsis edildiğini söyledi.

Ryzhak, sahada inşaat ve montaj işlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Bu aşamada tüm çalışmalar Rusya tarafından finanse edilmektedir. 2010 tarihli hükümetler arası anlaşmaya göre, Rosatom projedeki yüzde 49'luk payını istediği zaman ilgilenen yatırımcılara devretme hakkına sahiptir ve potansiyel yatırımcılar ile Akkuyu NGS projesine ilişkin görüşmeler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yapım işlerinin önemli bir kısmının Türk inşaat firmaları tarafından yapılabileceğini kaydeden Ryzhak, "Türk şirketlerinin projede aktif bir şekilde yer almasını bekliyoruz. Türk şirketlerinin inşaatta ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İlk tahminlere göre, inşaatın yüzde 90'ı ve montaj işlerinin yüzde 50'lik kısmı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilebilecek." dedi.

Ryzhak, projenin onaylanan programa göre planlı bir şekilde ilerlediğini ve bu kapsamda geçen yıl Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan sınırlı çalışma izninin alındığını belirtti.

Akkuyu NGS'nin 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacağını anımsatan Ryzhak, santralin işletme süresinin 60 yıl olacağını aktardı.



Ryzhak, Rusya'da 250'den fazla Türk öğrencinin nükleer enerji alanında eğitim gördüğünü ve bu öğrencilerden 35'inin bu ay mezun olarak Türkiye'de Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

- Küresel enerji üretiminde nükleerin payı düştü

Dünya Nükleer Derneği Kıdemli İletişim Müdürü Jonathan Cobb da nükleer enerji alanındaki gelişmelere rağmen küresel enerji üretiminde nükleerin payının yüzde 17'den yüzde 10'a düştüğünü, fosil yakıtlardan enerji üretiminin ise yüzde 62'den 69'a yükseldiğini belirtti.

Cobb, dünyada elektrik talebinin arttığını ifade ederek, 2050'ye kadar 1 milyon megavat ek üretim hedeflendiğini ve bunun birçok endüstri alanının faaliyeti için zorunlu olduğunu kaydetti.

Nükleer enerji alanında sistem güvenliği, küresel standartların geliştirilmesi, etkili güvenlik paradigması konularının ele alınması gerektiğine işaret eden Cobb, bu sayede nükleer teknolojinin sunacağı faydalardan daha etkin yararlanılabileceğini anlattı.

5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Başkanı Erol Çubukçu da etkinlikte bu yıl nükleer sektörün büyük oyuncularının bir araya geldiğini ve zirvede nükleer ekipman ve boru hatlarının üretimiyle ilgili önemli konuların tartışılacağını dile getirdi.

Çubukçu, etkinlikte Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin satın alma kurallarının anlatılacağını ifade ederek, iki gün sürecek zirvede kazan ve basınçlı kapların muayenesiyle ilgili önemli konulara ilişkin de bilgilendirmelerin yapılacağını söyledi.



