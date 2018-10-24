ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Gelişmekte olan teknolojilere liderlik etmenin temelini üstün araştırma kabiliyetleriyle oluşturmayı düşünüyoruz ve bu kabiliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hem temel hem de uygulamalı araştırmalarda kaliteli insan kaynağını zorunlu kılıyor." dedi.

5. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC 2018), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda başladı.

Sayan, konferansın açılışında yaptığı konuşmasında, bilgi ve karar sistemi olarak da bilinen yönetim bilişim sistemleri kavramının sadece basit bilgisayar sistemlerinin kullanımıyla değil, evrensel teknolojilerin takibi, kullanılması ve üretilmesiyle bir araya geldiği zaman anlam kazandığını söyledi.

Bakanlık olarak, bilgi güvenliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması için çalıştıklarını belirten Sayan, şöyle devam etti:

"Bunu kendi kullandığımız yerli ve milli sistemlerle yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Türkiye hep bir pazar olarak görüldü bizim alanımızda. Artık bu döngüyü değiştirip, bu pazarda üreten ve ürettiklerini ihraç eden ülke konumuna gelebilmemiz için eğitim çok önemli. Üniversitelerimizde nasıl bir eğitim verileceğinin araştırılmasını şiar edindik. BTK Akademi'yi kurduk, yaklaşık 20 derslikte siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda bunları nasıl yapacağımızı planlıyoruz ve üniversitelerimizle iş birliği halinde eğitimlere devam ediyoruz."

Yapay zekayla birlikte üzerinde durdukları en önemli konulardan birinin Türkiye'nin verisinin ülkede kalması olduğunu vurgulayan Sayan, "Gelişmekte olan teknolojilere liderlik etmenin temelini üstün araştırma kabiliyetleriyle oluşturmayı düşünüyoruz ve bu kabiliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hem temel hem de uygulamalı araştırmalarda kaliteli insan kaynağını zorunlu kılıyor." diye konuştu.

Sayan, bu zorunluluğu karşılayabilmek için IMISC gibi etkinliklerin, teknolojilerin izlenmesi, doğru konumlandırılması, iş birliklerinin kuvvetlendirilmesi ve vazgeçilmez bilgi birikiminin elde edilebilmesi için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, artan veri karşısında, enformasyon elde etme hızı ve o enformasyonun bilgiye dönüşümünün bireysel değil kitlesel hareketlerle mümkün olacağını dile getirdi.

- "Yerliliği ön plana çıkarmaya çalışıyoruz"

Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen de konferansın teması olan "zeki dijital örgü" kavramının gelecekte çokça işlenecek bir konu olduğunu aktararak, geleceğin teknolojilerini öngörebilmenin önemine işaret etti.

İnsanların sistematik düşünmeye başlayıp akademik bilgiyi ön plana çıkardıklarında gelecek hakkında daha tutarlı ve doğru öngörülerde bulunduğunu belirten Yeşilçimen, 1960'lardan bugüne gelinen noktada yapay zeka konusunun çok fazla konuşulmaya başlandığını bildirdi.

Yeşilçimen, dijital dönüşümlerin kendileri için yeni imkanlarla iş yapış şekillerini değiştirdiğini ve ihtiyaçları farklılaştırdığını vurgulayarak, "Bu farklılaşmaya ayak uydurabilmek ve değişimi yönetebilmek bizim açımızdan önemli bir problem haline gelmeye başlıyor. Bunları bugünden öngörebilirsek geleceği planlama konusunda daha önemli adımlar atabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Türksat AŞ'nin çalışmalara ve gerçekleştirdiği projelere dikkati çeken Yeşilçimen, bu çalışmalar içinde güvenlik altyapılarının kurulması ve işletilmesi süreçlerine önem verdiklerini kaydetti.

Yeşilçimen, siber güvenlik konusunda yerliliğin de kendileri için önem taşıdığına işaret ederek, "Yaptığımız bütün projelerde yerliliği ön plana çıkarma gayreti içindeyiz. Önemli çalışmalarda açık kaynak kodunu özellikle destekliyoruz. Bu konuda yaptığımız birçok çalışma var." dedi.

- "Yönetim bilişim sistemlerinin önemi artıyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan da Türkiye'deki en büyük kapasiteye sahip yönetim bilişim sistemleri bölümüne sahip olduklarını ifade ederek, konferansın bu alana yönelik araştırmaların, sistemlerin, tekniklerin sunulmasına ve sonuçların yayılmasına imkan vereceğini dile getirdi.

Akademik bir disiplin olarak yönetim bilişim sistemlerinin öneminin günden güne arttığını anımsatan Doğan, "Gelecekte yöneticiler, bu bölümü tamamlamış gençlerden çıkacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

IMISC 2018 Başkanı Doç. Dr. Kemal İlter de farklı kurumlardan birçok kişinin konferansa katıldığına dikkati çekerek, konferanstan beklentisinin önemli konuların, problemlerin ve bunların çözümlerinin konuşulması olduğunu kaydetti.