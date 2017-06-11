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50 mağaza daha açacak yenilik peşinde koşacak

Yaşar Ayaydın Tudors markası ile gömlekte önemli bir yere geldi. Ayaydın bu yıl sonuna kadar 50 yeni mağaza açacak ve dünya markası olma hedefi ile yola devam edecek.

50 mağaza daha açacak yenilik peşinde koşacak
Ayaydın Tekstil Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Yaşar Ayaydın, baba mesleği gömlekçilik işini Cobalt markasıyla başladı.
Daha sonra kardeşiyle beraber radikal bir karar aldı ve bir dizinin isminden esinlendi ve Tudors markası ile gömlek üretmeye başladı.
Yaşar Ayaydın yeni marka ile işe iddialı girdi. Kısa sürede gömlekte önemli bir pazar payına ulaştı. 1998 yılında girdiği perakende sektöründe kısa sürede en önemli oyuncu haline gelen Tudors, yatırımlarına aralıksız devam ediyor.
Yaşar Ayaydın 2017 yılı sonuna kadar 50 yeni mağaza açmayı hedefliyor ve şirketini vizyonunu şu cümlelerle özetliyor.
. Tudors, Türkiye dâhil 13 ülkede faaliyet yürütüyor. Yurt dışında mağazalaşma stratejilerini doğru kurduk. Şu anda 42 mağazaya ulaştık yurtdışında. Hedef dünya markası olmak.
.İstanbul odaklı mağazalaşmayı Anadolu’ya da taşıdık.  Yurt içinde 159 mağazaya ulaştık. Böylece toplam mağaza sayımız 201’e ulaştı.
 
. Tüketicinin isteklerini modern mağazacılık anlayışı içerisinde karşılayarak sürekli yenilenen bir marka olmaya çalışayoruz. Yıl sonuna kadar 50 mağaza daha açacağız
 
. Erkek giyiminde büyümeye paralel olarak yeni ürünler geliştirmeye odaklandık. Tudors, Ar-Ge’ye de yatırım yapıyor. Yenilik peşinde koşmak bizim şirket felsefemiz.
 
 
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