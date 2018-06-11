50'yi aşkın ürünüyle Ramazan Bayramı'na hazır - Ülker Pladis Türkiye Başkanı Buyurgan: - "2017 yılında toplam çikolatalı ürünler pazarı hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7,5 milyar TL'ye, şekerleme pazarı ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1,3 milyar TL'ye ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Ülker, Ramazan Bayramı'nda çikolatada 23, şekerlemede ise 29 farklı ambalaj ve iki yeni ürünüyle tüketicilerle buluşacak.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Ülker, çikolatada 23, şekerlemede 29 farklı ikramlık çeşidiyle bu bayram da raflardaki yerini aldı.



- "Hediyelik çikolata tercihi iki katına çıktı"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Ülker’in toplam bayramlık çikolata pazarında yıllardır lider olduğunu belirtti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi geçen yılın rakamları ve ikramlık trendlerine ilişkin bilgi veren Buyurgan, 2017'de toplam çikolatalı ürünler pazarının hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7,5 milyar TL'ye, şekerleme pazarının ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1,3 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Buyurgan, şunları kaydetti:

"2017 yılında Türkiye’de, bayramlık çikolata pazarı 14 bin tona, bayramlık şekerleme pazarı ise 30 bin tona ulaştı. Ciro bazında büyüklükler ise çikolatada 356 milyon TL, şekerlemede 385 milyon TL'ydi. Bayram dönemlerinde tercihler de farklılık gösteriyor. Tüm bölgelerde çikolatada en çok fındık, fıstık çeşnili ve krema dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında, hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığı gözlemleniyor. Ülker de hediyelik bayram çikolata pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38,6’ya ulaştırdı.

Bayram çikolatası tüketimleri bölgelere göre ayrıldığında yüzde 29 ile Marmara ilk sırada yer alırken, yüzde 26,5 ile İç Anadolu, yüzde 18,5 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu geliyor. Şekerlemenin en fazla tüketildiği bölge ise yüzde 46 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu olurken, bu bölgeyi yüzde 18 ile İç Anadolu, yüzde 15 ile Marmara takip ediyor."

Bayramın hem tüketiciler hem de Ülker için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Buyurgan, Ülker’in bayramlık çikolata portföyüne bu yıl eklenen Coco Star ve Albeni çeşitlerinin Ramazan Bayramı ikramlarına farklı bir alternatif olacağını aktardı.

Buyurgan, yeni ürünlerin yanı sıra tüketicilerin, pazarının lideri Ülker Ece Çikolata'ya, şekerleme tarafında da Ülker Lokumcuk ve Ülker Damla Sakızlı Toffe'ye yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.