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500 maden sahası ihale edilecek

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 500 maden sahası ihale edilecek.Konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat...

500 maden sahası ihale edilecek
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 500 maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri gibi bilgiler, Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süre ile erişime açık tutulacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

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IhaleMaden SahasıResmi Gazete
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