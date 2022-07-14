500 noktada yatak satıyor

Acme Holding bünyesinde Türkiye'nin önde gelen yatak markalarından olan Armis, satış noktası sayılarını artırarak büyümeye devam ediyor. 2022 yılı sonuna kadar 750 noktada kullanıcılarıyla buluşmayı hedeflediklerini kaydeden Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Hızlı bir yükselişle yurt içindeki satış noktalarımızın sayısını 500’e çıkardık. Bu satış noktalarının arasında şu anda 76 adet franchise şubemiz var. Bu rakamı da yıl sonuna kadar 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar sadece istanbul’da 60 yeni mağaza açmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’de 20 yıldır hizmet veren Acme Holding’in iştiraki Armis; kalite, kullandığı ileri teknoloji ve çağdaş tasarım detaylarıyla önde gelen yatak markaları arasında yer alıyor. Günlük 600 yatak, 150 takım baza ve başlık kapasitesi ile üretimlerine devam eden Armis, 2022 yılında satış noktalarını artırmayı hedefliyor.

2022 yıl sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanına Armis ürünlerini ulaştıracaklarının altını çizen Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Yeni reklam kampanyamız ile birlikte corner satış noktası sayımızı 500’e yükselttik. Üretimle birlikte paralel artıracağımız franchise sayımızı yıl sonuna kadar 76’dan 150’ye ulaştırarak, toplamda Armis ürünlerinin bulunduğu satış noktası sayısını 750’ye çıkaracağız. 2022 yıl sonuna kadar 81 ilde olmayı ve sadece İstanbul’da 60 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Hedefimiz Girişimcilerle Birlikte Büyüme’

Yatak pazarının toplam mobilya sektörü içerisinde yüzde 10’luk bir dilime sahip olduğunu belirten Batallı, “Sektörümüzün 2022 yılında beklediği ivmeyi yakalayacağını düşünüyoruz. Girişimcilere sunduğumuz önemli imkânlar ile birlikte büyümenin ve kazanmanın yolunu açıyoruz. Mağazanın mimari proje çalışmalarını yapıyor ve dekorasyon standartlarına uygun inşaat sürecini başlatıyoruz. Yatırımın önemli bir kısmı olan tabela maliyetinin tamamını, içerde kullanılan iç mekan görselleri, logo uygulamaları, POP malzemeleri ve ev tekstil ünitelerini biz karşılıyoruz” diye konuştu.