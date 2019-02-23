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50’yi aşkın Türk uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak

- Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50'yi aşkın kişi Akkuyu Nükleer AŞ'de göreve başlayacak

50’yi aşkın Türk uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak
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ANKARA (AA) - Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’nde (NRNU MEPhI) nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50'yi aşkın Türk uzmanın Akkuyu Nükleer AŞ'de göreve başlayacağı bildirildi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamada, NRNU MEPhI'de nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesine Moskova’da diplomalarının takdim edildiği belirtildi.

Diplomalarını alan mezunlar arasında Vietnam ve Moğolistan'dan gelen öğrencilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'de 50'yi aşın Türk uzmanın da göreve başlayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRNU MEPhI Üniversitesi Rektörü Mikhail Strikhanov, "Aramızdaki iş birliği devam edecektir. Siz de ülkelerinizde görevlerinizin başındayken MEPhI ile ortak çalışmaları yürütmeye sürdüreceksiniz. Çoğunuzu, ülkelerinizdeki üniversitelerde profesör olarak ve nükleer endüstrinin birer sorumlu çalışanı olarak saygıyla selamlayacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Diplomasını alan Türk mezunlardan Gülben Yıldız da geleceklerini Türkiye’deki nükleer santral projesine bağladıklarını vurgulayarak, "Vazifemiz, edindiğimiz bilgileri kullanarak ülkemize yarar sağlamaktır. Türkiye’ye komşu olan ülkelerin nerdeyse tamamında nükleer santraller mevcuttur ve Türkiye’nin nükleer enerji üretimine ihtiyacı vardır. Nükleer santraller temiz ve güvenilir enerji kaynağıdır. Akkuyu nükleer santrali ise dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacaktır.” görüşüne yer verdi.

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Akkuyu Nükleer AŞMikhail StrikhanovRusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi
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