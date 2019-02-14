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"520 bin istihdamla rekor kırdık"

Türkiye’de işsizliğin artış trendinde olduğu bir dönemde hazır giyim endüstrisinin istihdam yaratmaya devam ettiğini vurgulayan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "2018’de yüzde 4,7 büyüyen hazır giyim sanayi kayıtlı 520 bin istihdamla bir rekor daha kırdık" dedi.

"520 bin istihdamla rekor kırdık"
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Ekim 2018’de 515 bin 600 çalışanla sektör olarak istihdam rekoruna ulaştıklarını hatırlatan Mustafa Gültepe, “Kasım’da 520 bin istihdamın üzerine çıkarak rekorumuzu tazeledik. Yani işsizliğin arttığı bir süreçte biz bir ayda yaklaşık 5 bin kişiye daha istihdam imkânı yarattık” ifadelerini kullandı.
 
Katma değerli üretimde, istihdamda ve ihracatta Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinin başında gelen hazır giyim ve konfeksiyon, rekorlarına rekor eklemeye devam devam ediyor. Türkiye’de işsizliğin arttığı bir dönemde sektör, 520 bin kayıtlı istihdamla kendi rekorunu tazeledi.
Sanayi üretimi ve cari açık verilerini değerlendiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörlerinin Türkiye için stratejik önemde olduğunun altını çizdi. 2018’de bütün sıkıntılara rağmen sektörün başarılı bir performans sergilediğini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:
 
HAZIR GİYİM GİBİ İKİ SEKTÖR DAHA OLSA TÜRKİYE CARİ FAZLA VERİR

“Üç yıldır 17 milyar dolarda takılan ihracatımızı 2018’de yüzde 3,6 artışla 17,6 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemize 15,7 milyar dolar net döviz kazandırdık. 2018‘de Türkiye’nin cari açığı 27,6 milyar dolar. Yani bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari açık değil cari fazla verecekti. Yeni açıklanan büyüme verilerine bakıldığında da sektör olarak farkımız ortaya çıkıyor. 2018’de sanayi üretimi yüzde 1,8, imalat sanayi yüzde 1,5 büyürken hazır giyim ve konfeksiyon sanayi olarak yüzde 4,7’lik bir büyümeyi yakalamış bulunuyoruz. Bu büyümenin ülkemizin en sıkıntılı konularından işsizliğin frenlenmesinde de önemli katkısı oluyor. Ekim 2018’de 515 bin 600 çalışanla sektör olarak istihdam rekoruna ulaşmıştık. Kasım ayında 520 binin üzerine çıkarak rekorumuzu tazeledik. Yani işsizliğin arttığı süreçte bir ayda yaklaşık 5 bin kişiye daha istihdam imkânı yarattık.”
 
Mustafa Gültepe, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta büyük potansiyelinin bulunduğunu, bu potansiyeli harekete geçirmek için kamu otoritesinden pozitif ayrımcılık beklediklerini sözlerine ekledi.
 

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