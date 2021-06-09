Kısa adı ATİK olan Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi, yeni bir atılımda bulunarak, “54 Afrika Ülkesi Dünya ile İstanbul’da buluşuyor” slogan ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin ekonomi politikasının yeni yöneliminden yola çıkarak, bu yeni ekonomik vizyonun gerçekleşmesine kendi yöntemiyle mütevazı bir katkı sağlamayı hedefleyen ATİK, 11-12 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Pulman Otel Kongre Merkezin de gerçekleşecek olan toplantılara Afrika ülkelerinden çok sayıda İş İnsanının katılımını sağlıyor. Afrika’dan 23 ülke 220 kişi, Avrupa’dan 9 ülke 32 kişi ve Türkiye’den 300 İş insanının katılacağı “ATİK Afrika İş Formu”, 2021 yılı içerisinde ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası toplantılar arasında en büyüğü olma özelliği taşıyor.

ATİK, Ülkemiz girişimcilerini, 54 Afrika Ülkesi başta olmak üzere, dünyanın bir çok ülkelerinden gelecek olan devlet adamları, bürokrasi ve çeşitli sektörlerin iş adamları ile buluşturmak suretiyle, ülkemiz ekonomisini canlandırmayı hedefliyor. Söz konusu uluslararası etkinliğin önemi hakkında açıklamada bulunan ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin; “Dünya’daki doğal kaynakların %20’sinden fazlasına sahip olan Afrika kıtasında; 54 ülkenin bulunduğu, 2000’in üzerinde farklı dil ve lehçenin konuşulduğu, yaklaşık 1.3 milyarlık nüfusuyla dünya nüfusunun %16.9’una tekabül eden coğrafyanın Türk İş İnsanları adına önemli bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Şahin; Dünya doğalgaz rezervinin %8’ine, petrol rezervinin %10’una sahip olan Afrika’da son beş yılda dünya genelinde keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının %30’unun bulunduğunu, Dünyanın en büyük uranyum, kobalt, elmas rezervlerine sahip olan kıtanın küresel altın üretiminin de %22’sini gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Aziz Şahin yapmış olduğu açıklamada; Afrika ülkelerinin Türkiye’den beklentilerinin bulunduğunu ve Türkiye’nin bu ülkelere karşı mevcut politikaları arasındaki eşgüdümün sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtti. Şahin, Afrikalıların Türkiye’den beklentilerinin, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin sahip olduğu teknoloji ve tecrübesini paylaşması noktasında Afrika ülkelerine yol gösterebileceğini hatırlattı.

Aziz Şahin, son olarak, Türkiye için Afrika kıtasının sahip olduğu doğal kaynaklar ve insan gücünün oldukça büyük anlam ifade ettiğini, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkilerin (kazandır-kazan) temelinde karşılıklı güven ve saygı anlayışı çerçevesinde gelişmesinin büyük önem arz edeceğini sözlerine ekledi.

ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin ve Genel Başkan Yardımcısı Osman Gümüşkaya’nın koordinasyonun da gerçekleştirilecek olan “ATİK Afrika İş Formu” etkinliğine, başta ATİK grubu üyeleri olmak üzere, ATİK Markaları arasında yer alan AWorldPress ve Haxsa Group, en üst seviyede destek vermektedir.