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55 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü

Ekonomi Bakanlığı, "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen şirketleri belirledi.

55 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bu yıl dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler açıklandı.
Toplam 55 şirket söz konusu statüyü alırken, şirketler arasında Arçelik, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak-Renault, Petlas, Pirelli, Sanko, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, Türk Traktör, Tüpraş ve Vestel gibi firmalar yer aldı.
Bu kararla, daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanan dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararlar, yürürlükten kaldırıldı.
Muhabir: Göksel Yıldırım

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Ekonomi BakanlığıEkonomiDış Ticaret Sermaye şirketiDış Ticaret
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