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"57 İslam ülkesine borsacılık tecrübemizi aktarıyoruz"

- Kayseri Ticaret Borsası, 2018 yılında en çok işlem yaptıran üyelerine plaket verdi - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci: - "Bugün ticaret borsalarımız dünyada örnek hale geldi. Türk cumhuriyetlerine ve 57 İslam ülkesine borsacılık tecrübemizi aktarıyoruz"

KAYSERİ (AA) - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bugün ticaret borsalarımız dünyada örnek hale geldi. Türk cumhuriyetlerine ve 57 İslam ülkesine borsacılık tecrübemizi aktarıyoruz." dedi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından düzenlenen ödül töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, tarım ve hayvancılığın Türkiye'de gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dünyada orta sınıfın hızla büyüdüğüne ve tüketimin bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Her yıl 2 Türkiye büyüklüğündeki nüfus orta sınıfa ekleniyor. Yanı başımızda, çevre çoğrafyamızda 2 milyarlık bir nüfus var. Bu 2 milyarlık nüfus yaklaşık 500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal ediyor. Tarım ve hayvancılıktaki fiyat artışı genel fiyat artışının üzerinde. Tarım ve hayvancılıkta zaman zaman sıkıntılarımız oluyor, ama önemini hiçbir zaman yitirmeyecek bir iş yapıldığını unutmayın. Tarım ve hayvancılık sektörünü geliştirecek projeler üretiyoruz. Bugün ticaret borsalarımız dünyada örnek hale geldi. Türk cumhuriyetlerine ve 57 İslam ülkesine borsacılık tecrübemizi aktarıyoruz."

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da son zamanlarda Türkiye'nin ekonomide zor duruma düşürülmeye çalışıldığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde bu çabaların boşa çıkartılacağını ifade etti.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise işlem hacmi olarak ilk 10 borsa arasına girmek istediklerini kaydetti.

Tören sonunda, tutar bazında en çok işlem yaptıran 10 üyeye plaket verildi.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri Ticaret Borsası (KTB)TOBB Yönetim Kurulu üyesi Ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci
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