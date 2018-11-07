5G Vadisi'nde 5G testleri Turkcell ile başladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye'yi 5G ve ötesi mobil haberleşme teknolojilerine hazırlamak amacıyla Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önderliğinde kurulan 5G Vadisi açık test sahasında gerekli altyapıyı kazandırarak, ilk testleri gerçekleştirdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, 5G Vadisi çalışmaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yer alan BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda Turkcell ilk 5G sinyalini Huawei'nin sistemleriyle verdi. yarın yapılacak açılış töreninin ardından ise 5G sahası tüm operatörlerin kullanımına sunulacak.

Kurulan sahada en yeni teknolojilerin test edilebilmesi ile hem Türkiye için en uygun 5G çözümleri oluşturulacak hem de 5G üzerinden çalışabilecek yerli ürün ve çözümlerin geliştirilebilmesi için Türk firma ve üniversitelerine bir Ar-Ge test ortamı yaratılmış olacak.

5G kapasitesinin ve yeteneklerinin Türkiye'de test edilebilmesi için BTK önderliğinde kurulan sistem 3.5 GHz frekans bandında yayın yapan ve "Massive MIMO" (çoklu alıcı-verici anten) gibi teknolojilere sahip. Türkiye'de ilk kez Turkcell tarafından kullanılan Massive MIMO teknolojisi ile mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanınıyor. Bu sayede mobil internet kullanıcıları yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızlarda internet deneyimlerini sürdürebiliyor.





- "Türkiye teknoloji üreten ülke olacak"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesine önderlik etme hedef ve kararlılığına yönelik çalışmalarını hızla sürdürdüklerini bildirdi.

Dünyada 5G vizyonunu ilk defa ortaya koyan ülkelerin başında geldiklerini aktaran Sezgin, şu ifadeleri kullandı:

"5G teknolojilerini geliştirebilmek için yaptığımız önemli Ar-Ge iş birlikleri ile bizi 5G'de söz sahibi yapacak çok önemli bilgi birikimi kazanıyoruz. BTK liderliğinde Ankara'da hayata geçen 5G Vadisi Açık Test Sahasında ilk 5G sinyalini vererek testlerimizi gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. En yeni teknolojilerin test edileceği 5G Vadisi ülkemizin 5G alanında söz sahibi olabilmesinde büyük rol oynayacak. 5G’nin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğuna ve kamu-özel sektör iş birliği ile bu teknolojilerde öncü olabileceğimize inanıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak ve yerli hale getirmek için sürekli araştırma ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz."













