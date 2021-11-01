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5G ve kruvaziyer limanı ihalesi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Yerli ve milli imkanları geliştirip zamanı gelince 5G’ye gireceğiz. Bir ihale yapma düşüncemiz var" dedi ve Yenikapı’da kruvaziyer liman içinde ihale yapılacağını söyledi.

5G ve kruvaziyer limanı ihalesi geliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ekonomi gazetecilerinin soruların da cevapladı. Endüstri, sanayi ve medikale ciddi katkısı olacak 5G yatırımlarına devam ettiklerini, havalimanları ve stadyumlarda 5G uygulamalarına başladıklarını belirten Karaismailoğlu "Yerli ve milli imkanlarla 5G’ye geçmek için Ankara’da bir haberleşme kümelenmesi kurduk. Şu anda  iletişim, telekomünikasyon tarafında yüzde 25 yerliliği yakaladık. Hedefimiz bunu artırmak. Yerli ve milli imkanları geliştirip zamanı gelince 5G’ye gireceğiz. Bir ihale yapma düşüncemiz va." Diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türk Telekom’un işletme hakkı süresinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Borsaya açık bir şirket. Gündemimizde olan konular ama şu an açıklama yapılacak bir konu değil." karşılığını verdi.

 "Uzatma planlaması yok diye anlıyorum, öyle mi?" sorusu üzerine de Karaismailoğlu, "Denebilir. Zaten uzatma için yeni bir ihale yapmak lazım." dedi.

Yenikapı’da da Galataport gibi bir liman yapılması süreci olduğuna yönelik bir soru üzerine Karaismailoğlu, burada ÇED sürecinin devam ettiğini, çevre etkilerine ilişkin raporların tamamlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "ÇED raporu bitti. Planımız orada da yap-işlet-devret ihalesine çıkmak. Talipleri var. Dünyanın en büyük kruvaziyer firmaları gelip gidip burayı soruyorlar. Tarihi Yarımada’ya, İstanbul turizmine büyük katkısı olacak bir liman." ifadelerini kullandı.

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