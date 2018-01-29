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5G'ye giden yolda ortak inovatif adım

Turkcell ve Huawei ortak girişimi olan Joint Agile Delivery’nin (JAD), hayata geçirdiği proje, Huawei’nin en yeni yazılım çözümü ile Antalya'daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi

5G'ye giden yolda ortak inovatif adım

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Huawei, dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonunu gerçekleştirdi.
Turkcell açıklamasına göre, Turkcell ve önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei iş birliğinde ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturulan dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonu gerçekleştirildi. Turkcell ve Huawei ortak girişimi olan Joint Agile Delivery’nin (JAD), hayata geçirdiği proje, Huawei’nin en yeni yazılım çözümü ile Antalya'daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi.
TechCity 2.0 projesinin en önemli teknolojilerinden olan bu çözüm, yüksek ve düşük LTE bantları arasında kullanıcı deneyimi ve kullanıcı veri akışına bağlı kanal seçimi yaparak, koordinasyon sağlıyor. Bu sayede Turkcell’in sahip olduğu geniş frekans spektrumunun daha verimli kullanımı sağlanıyor. Spektrumun teknolojik inovasyonunu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, LTE şebekeleri yenilikler üretmeye ve evrimleşmeye devam edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 2017'de Turkcell ve Huawei iş birliği ile TechCity 2.0 lansmanının gerçekleştirildğini belirtti. Bu projenin amacının teknolojik inovasyonu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak olduğunu ifade eden Sezgin, "Yüksek bantlar yüksek veri hızına imkân verirken, düşük bantlar mükemmel bir kapsama alanı sunuyor. 4.5G Spektrum Koordinasyonu bu karakteristiklerin en avantajlı taraflarını kullanarak spektral verimliliği en üste taşıyor ve özellikle kapsama alanı sınırında yer alan kullanıcılar için kullanıcı deneyimini iyileştiriyor." ifadelerini kullandı.
Huawei Kablosuz Ağlar Ürün Grubu AR-GE Başkanı Ying Weimin de şunları kaydetti:
"4.5G Spektrum Koordinasyonu Huawei CloudAIR çözümü içerisinde yer alan kritik teknolojilerden birisi. Bu çözümün ticari bir şebeke üzerinde Turkcell ile beraber dünyada ilk kez uygulanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu testte elde ettiğimiz kayda değer performans da bizi ayrıca memnun etti. Bu teknoloji uplink ve downlink bağlantılarının karşılıklı birbirine olan bağımlılığını aşarak uplink bağlantısının yüksek bantlarda gördüğü kısıtlı kapsama alanıyla ilgili sorunu ortadan kaldırıyor. Bir başka deyişle bu çalışma ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturuyor ve servis bazlı şebeke kurulumu için öncü bir örnek teşkil ediyor."

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