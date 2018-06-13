ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dünya Ekonomik Forumunca yapılan hesaplamalara göre, dijital dönüşüm pazarının gelecek 10 yılda 100 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin sanayi devrimi ve dijital dönüşümü programı çalışmalarımızla, biz bu 100 trilyon dolardan yaklaşık 1 trilyon dolar pay almayı hedefliyoruz." dedi.

Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) düzenlenen "5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni"ne katıldı.

Sahipli Ar-Ge kavramının önemine işaret eden Özlü, 5G konusundaki iş birliğinin buna önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi. İş birliği kapsamında atılacak imzaların, "Dijital Türkiye" hedefinin çok önemli bir halkasını oluşturduğuna dikkati çeken Özlü, "Dijitalleşmenin ürünü olan nesnelerin interneti, sensör teknolojileri, akıllı otomasyon teknolojileri, robotik, veri analitiği, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, bulut teknolojileri ve eklemeli üretim gibi yeni teknolojiler artık hayatımızda ciddi biçimde rol oynamaya başladı. Hükümet ve bakanlık olarak, bu sürecin farkındayız. Dijital dönüşümü, ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli enstrümanlardan biri olarak görüyoruz, şimdiden hedeflerimizi koyuyor, projelerimizi üretiyor ve dijital dünyaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Özlü, dünyadaki eğilimleri, fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek, net bir yol haritası ortaya koyduklarını anlattı. Yol haritasıyla tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedeflediklerinin altını çizen Özlü, "Dijital Türkiye" ile rekabet gücü yüksek, dünyada adından her alanda söz ettiren bir ülke konumuna gelmeyi başaracaklarını vurguladı.

- "17 şirket 5G için çalışacak"

Dünya Ekonomik Forumunca yapılan hesaplamalara göre, dijital dönüşüm pazarının gelecek 10 yılda 100 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü bildiren Özlü, "Türkiye'nin sanayi devrimi ve dijital dönüşümü programı çalışmalarımızla biz bu 100 trilyon dolardan yaklaşık 1 trilyon dolar pay almayı hedefliyoruz. Bütün programımızı bu amaca göre şekillendirdik, son 1,5 yılda hummalı bir çalışma yaptık. Türkiye'nin sanayi devrimi ve dijital dönüşümü yol haritasını, 6 bileşenden oluşturduk. 5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri de pazar payımızı artıracak olan çok önemli bir hamledir. 7 milyar liralık bir yerlileştirmeden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü ancak en büyük sorunun da cari açık olduğunu söyledi. Cari açığı azaltmanın tek yolunun, teknoloji üretmekten geçtiğine işaret eden Özlü, ülke olarak buna odaklarını kaydetti.

5G yeni nesil haberleşme teknolojileri geliştirecek 17 şirketi, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı üzerinden destekleyeceklerini aktaran Özlü, gelecek dönemde 5G'ye ayrılan destekleri çoğaltacaklarını belirtti.

Bilgi ve iletişim sektörünün pazar büyüklüğünün, 2002'den bugüne kadar yaklaşık 10 kat artarak 25 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Özlü, "2017 yılında 256 kamu-bilişim projesine ayırdığımız bütçe, 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Genişbant abone sayısı 2002 yılında 3 bin iken, bugün 69 milyona yükseldi. Cumhuriyetimiz 100. yılında, dijital dönüşüm yolunda çok önemli aşamalar kaydedeceğiz, hatta dijital dönüşümünü tamamlamış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin tek açığı vardır, teknoloji açığı, onu kapatmak için canla başla çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- İmzalar atıldı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da 5G konusunda kurum olarak kısa bir sürede büyük mesafe katettiklerini söyledi. 5G yeni nesil haberleşme teknolojileri için 10 üniversite, 17 firma, 3 operatör, 6 teknoloji geliştirme bölgesi, 1 OSB ve 1 düzenleyici kuruluşun birlikte çalışacağını anlatan Mandal, "Bugün geldiğimiz aşamada, yine kendimizi yeniliyoruz. Bu kapsamda destek gruplarımızın izleme yönteminde değişiklik yaptık." şeklinde konuştu.

Mandal, üniversite, kamu, sanayi iş birliğiyle yeni başarılara imza atacakları süreci başlattıklarını kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan ise bilişim sektörünün ülkelerin büyümelerindeki en önemli faktörlerden olduğunu belirterek, haberleşme altyapısının da bunun bir unsuru olduğunu vurguladı.

5G konusunda yürütülen çalışmalara değinen Sayan, "Yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesinin, planlanan sürede başarılı şekilde sonuçlanmasını ve proje çıktılarının ülkemiz için beklenen katkıyı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.