6 ay vadeli, sıfır faizli mazot alabilecek

Şekerbank, çiftçilere mazot alımlarında hasatta ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyeti lideri Opet ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında çiftçiler mazotlarını Hasat Kart ile anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarından 5 ay vadeli, 0 faizli olarak alabilecek. İş birliğine özel olarak düzenlenen “Şimdi Al, Hasatta Öde” kampanyası kapsamında da 15 Aralık 2019’a kadar yapılan mazot alışverişlerine faizsiz 6 ay vade fırsatı sunulacak. Kampanya, Türkiye genelindeki anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarında geçerli olacak.

Şekerbank tedarikçiler ile çiftçi için pazarlık ediyor...

Şekerbank, “Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile çiftçilerin ihtiyaçlarını esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz oranları sunarak karşılıyor. Çiftçiler, Hasat Kart ile ödemelerini hasat zamanında yapabiliyor ve anlaşmalı tedarikçilerden mazot, tohum, gübre, yem, zirai ilaç ve fide gibi ihtiyaçları karşılıyor.