6 ayda iki kat büyüdü

Türkiye’de bambu mutfak gereçleri pazarının yüzde 82’sini kapsayarak, lider konumuna gelen Bambum, üretim ve ihracat ağını genişleterek büyümeye devam ediyor. 2022’nin ilk 6 ayında yüzde 100 büyüme başarısı göstererek hedeflerinin ötesine geçtiklerini söyleyen Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, “Bu büyüme başarısını yılın ikinci yarısına da yansıtmak istiyoruz” dedi. Ticaret ağındaki ülke sayısını 65’ten 70’e yükselttiklerinin altını çizen Yar, ihracatın toplam cirosundaki oranını ise yüzde 30’a çıkarttıklarını belirtti.

Züccaciye sektöründe Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisi olan Bambum, kurulduğu günden bu yana her geçen gün yenilerini eklediği 3 bin 500 çeşit ürün gamıyla, 2 binden fazla satış noktasında kullanıcılarıyla buluşuyor.

Pandemi sürecinde Çin’de yaşanan tedarik aksaklığını fırsata çevirdiklerini söyleyen Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, 2022’nin ilk 6 ayına ilişkin değerlendirmede bulundu. 2021 yılını yüzde 60 büyümeyle kapattıklarını hatırlatan Selman Yar, “2022’de büyüme hedefimizi yüzde 50 olarak belirlemiştik. Buna rağmen yılın ilk 6 ayında yüzde 100 büyüyerek hedefimizin de üzerinde bir başarı elde ettik. Ürünlerimiz bütün e-ticaret platformlarında son derece ilgi görüyor” dedi.

Avrupa’daki bambu mutfak gereçleri pazarının yüzde 82’sini kapsadıklarını vurgulayan Yar, “Avrupa ve Amerika kıtaları başta olmak üzere ihracat yaptığımız ülke sayısını 65’ten 70’e yükselttik. Afrika, Kuzey Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki pazarlara açılmamızla birlikte ihracatın toplam ciromuzdaki oranı yüzde 30’a yükseldi. Yılın kalan 6 aylık döneminde ihracat ağımızı geliştirerek büyüme oranımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.