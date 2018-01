6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, gelecek 3 yıllık dönemde enerji ve inşaatta toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, "Gelecek dönem hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Enerji, inşaat, tekstil ve madencilik alanları yatırım açısından önemli sektörler. Kuzey Afrika bölgesinde yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizle varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz." dedi.

AA muhabirine 2017'yi değerlendiren Çalık, bu yıla ilişkin öngörülerini de paylaştı.

Çalık, 2017'nin küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin bolca konuşulduğu bir yıl olduğunu, bütün belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen 2017'de yatırım yapmaya, faaliyette bulundukları her coğrafya ve alanda kalıcı değer oluşturmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "2017 yılında konsolide ciromuzun 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu, dolar bazında 2016'ya kıyasla yaklaşık yüzde 25 büyüdüğümüz anlamına geliyor." diye konuştu.

Enerji ve inşaat sektöründe yükleniciliğini yaptıkları projelerin gelecek dönemde tamamlayacakları kısmının 1,3 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 yıllık dönemde sadece bu 2 sektörde toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Enerji ve inşaatın yanı sıra finans, tekstil, madencilik ve telekom sektörlerinde de projelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönem tüm sektörlerde hedefimiz; teknoloji ve dijital alandaki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve potansiyel işlerimizle büyümemizi devam ettirmek.

Çalık Holding olarak 2017'nin 10 ayında yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Gelecek dönem hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Enerji, inşaat, tekstil ve madencilik alanları yatırım açısından önemli sektörler... Yatırım felsefemiz kapsamında insan hayatına değer katacak bütün yatırımları değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Kuzey Afrika bölgesinde yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizle varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz."



- "Aktif Bank, dijital bankacılığa büyük yatırım yaptı"



Ahmet Çalık, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aktif Bank'ın, 2017'de büyümeye devam ettiğini ve dijital bankacılığa büyük yatırım yaptığını söyledi.

Perakende bankacılık alanındaki tüm stratejinin mobil uygulamalar, web siteleri ve diğer dijital platformlar üzerine kurgulandığını belirten Çalık, "Şu anda yüzde 100 dijital ortamda hem kaynak toplayan hem kredi veren hem de kartlı ödeme sistemlerine erişim sağlayan tek banka durumunda. Sektörde ihtiyaç kredisi pazarı son bir yılda toplam yüzde 19 büyürken, Aktif Bank'ın yüzde 100 dijital kredi ürünü N Kolay Kredi'nin büyümesi yüzde 90 oldu. Bankamızın toplam ihtiyaç kredisindeki artış, sektörün neredeyse iki katı büyüme göstererek yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.



- "Holding olarak açık pozisyon ve kur riski taşımıyoruz"



Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte son 6 yılın en güçlü büyüme performansını sergilediğini, baz etkisi dışında iç tüketim ve yatırımların canlanmasının bu büyümeye katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının reel sektörün canlanması ve büyüme anlamında önemli bir rol oynadığını belirten Çalık, şöyle devam etti:

"2018'de Türkiye'nin büyüme açısından olumlu bir yıl geçireceğini düşünüyoruz. Özellikle Avro Bölgesi'ndeki ekonomik hareketliliğin etkisiyle net ihracat büyümeye pozitif katkı sağlayacak. Gelecek yıl, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki jeopolitik risklerin azalacağını ve hükümetimizin aldığı destekleyici tedbir ve teşviklerle ekonomimizin büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Özellikle sanayi, yatırım ve ihracat alanlarında önümüzdeki dönemin daha iyi geçeceğini ve bu alanlardaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz."

Çalık, grup şirketleriyle birlikte hükümetin çıkardığı vergi indirimlerinden istihdamın artırılmasına yönelik hazırlanan sosyal güvenlik paketlerine kadar pek çok teşvikten faydalandıklarını, Çalık Denim'le de Turquality kapsamında marka, tanıtım ve pazar desteği aldıklarını bildirdi.

Cazibe merkezleri konusuna da değinen Çalık, faiz ve kredi desteği dışında dahi olsa program kapsamına alınmanın, o illerdeki yatırımlarını destekleyeceğini, istihdamlarını artıracağını kaydetti.

Çalık Holding'in konsolide cirosunun yaklaşık yüzde 65 ile yarısından fazlasının yurt dışı kaynaklı satışlardan oluştuğunu belirten Çalık, "Özellikle yurt dışında müteahhitlik alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz ile tekstil alanında üretim ve ihracat yapan şirketlerimizin cirosunun neredeyse tamamı dolar cinsinden. Bu kompozisyon bizim için doğal bir riskten korunma mekanizması olarak çalışıyor ve bu sayede holding olarak, açık pozisyon ve kur riski taşımıyoruz. 2018 ve sonrasındaki yıllara baktığımızda, mevcut işlerimiz ve benzer gelir dağılımıyla kur değişimi anlamında bir risk görmüyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Çalık Dijital'i önemli bir iş birliği olarak değerlendiriyoruz"



Ahmet Çalık, holding olarak bugün dünyanın 22 ülkesinde enerji, inşaat, madencilik, finans, tekstil ve telekom sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini, her ülkenin yatırım koşulları, iş yapış şekilleri ve pazar dinamiklerinin farklı olabileceğini, bu nedenle ekonomik şartlardan insan kaynaklarına, proje yönetiminden eğitime kadar bütün faktörleri göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini anlattı.

Çalık, "Önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0'ın hepimize yeni alanlar açacağını ve fırsatlar sunacağını düşünüyorum. Bu kapsamda bilişim alanındaki gelişmeleri ve bunların iş modellerimiz açısından getireceği fırsatları yakından takip edeceğiz." dedi.



Makroekonomik koşullar ve jeopolitik risklerin hep var olduğunu ve bunları her zaman hesaba kattıklarını belirten Çalık, gerçekçi analizler, akılcı risk ölçümü ve uzun vadeli planlar yaparak yatırım ve projelerini yönettiklerini söyledi.

Grup olarak teknolojiyi yakından takip etmenin ve kendilerini farklılaştıran iş modelleri oluşturmanın önemine inandıklarını kaydeden Çalık, şöyle devam etti:

"2018 yılında hedefimiz, sürdürülebilir iş modellerimizle karlılığımızı korumak ve geliştirmek. Şirketlerimiz inovasyon ve dijitalleşmeye odaklanarak süreçlerini, hizmetlerini ve ürünlerini yeniliyor. Toplumsal gelişime katkı sağlamak hedefiyle çevreye karşı duyarlı bir bakış açısıyla şekillendirdiğimiz bu çalışmalarımız önümüzdeki yıl da devam edecek. Üretkenlik ve verimliliğin büyümede kilit rol oynaması dolayısıyla dijital dönüşüm, faaliyet gösterdiğimiz sektörler için kritik önem taşıyor. Bu çerçevede iş ortaklarımızla yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

Uzun süredir iş birliği içerisinde olduğumuz GE ile Türkiye ve bölge ülkelerde dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla holding bünyesinde dijital odaklı yeni bir uygulamanın temellerini atan ortaklık anlaşması imzalayarak Çalık Dijital'i kurduk. Şirket, grup içerisindeki dijital dönüşümü etkinleştirirken, müşterilerine de önemli endüstrilerde nesnelerin interneti, veri bilimi ve bulut servisleri tabanlı çözümler sunacak. Bu girişimi, sanayinin dijital geleceğine doğru büyük bir adım ve önemli bir iş birliği olarak değerlendiriyoruz."



- "İş süreçlerimizde katma değerli projeler planlıyoruz"



Ahmet Çalık, holding ve grup şirketlerinde katma değeri yüksek, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanabilen yenilikçi ve çözüm odaklı kişileri bünyelerine katmak için yapılandırılmış işe alım süreçlerini kullandıklarını bildirdi.

Şirketlerinin bulundukları ülkelerde lokal iş gücüne yönelik yatırım yapacaklarını aktaran Çalık, 2017'de istihdam alanında kendilerini çok mutlu eden gelişmeler yaşadıklarını, bu konuda faaliyet gösterdikleri iş kollarında kendilerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Grup olarak teknoloji altyapılarını "sadeleşerek" yenilediklerini belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Veri merkezlerimizi Turkcell’e taşıyoruz. Tüm şebeke, sistem, veri barındırma ve yedekleme sistemlerimizi sağlamlaştırıyoruz. Her katmanda bilgi güvenliği öncelikli konularımız arasında yer almaya devam ediyor. İş süreçlerimizde verimliliği mercek altına alacağımız, katma değerli projeler planlıyoruz. Denim fabrikamızda üretim süreçlerinde sensörleri kullanıp kestirimci bakım çözümleri ile kapasitemizi artırmayı ve makine öğrenmesi ile ürün kalitesine hizmet etmeyi hedeflerken, inşaat sektörümüzde saha verimliliği ölçümü için dijital teknolojileri değerlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm grubumuzu kapsayan lojistik, satın alma gibi ortak faaliyetlerde süreç verimliliği projelerimizi bu kapsamda ele alıyoruz."