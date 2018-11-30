6 milyon Turkcell'li internetini ikiye katladı

İSTANBUL (AA) - Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, BiP uygulaması üzerinden "2 kat internet" kampanyasını sürdüren Turkcell'in, bu kampanyasından yararlanan kullanıcı sayısı 6 milyonu buldu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine verdiği desteği sürdürüyor.

Şirketin, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında, BiP üzerinden sunduğu ve devam eden, artık 3G'li Turkcell'lilerin de katılabildiği "2 kat internet" kampanyasından 6 milyona varan Turkcell'li faydalandı.

Aynı fiyata tarifesinin iki katı internet sunan ve yıl sonuna kadar devam eden kampanyadan bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ile paketli faturasız aboneleri faydalanıyor.

Yanı sıra Turkcell internet, telefon ve mobil faturasını ödeyemediği için haklarında hukuki süreç başlatılan müşterilerine borçlarını faizsiz ödeyebilme kolaylığı sunan destek kampanyasını da yıllardır sürdürüyor. Herhangi bir başvuru şartı bulunmayan bu faiz indirimi fırsatından Turkcell'e halen borcu bulunup yasal takipte olan tüm Turkcell ve Turkcell Fiber müşterileri yararlanabiliyor.