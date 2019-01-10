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6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi

ANKARA (AA) - Nükleer enerji alanında faaliyet gösteren firmaların bir araya geleceği 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, 5-6 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.Nükleer Mühendisler Derneğinden yapılan açıklamaya göre,...

6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi
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ANKARA (AA) - Nükleer enerji alanında faaliyet gösteren firmaların bir araya geleceği 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, 5-6 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Nükleer Mühendisler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, nükleer enerji sektöründeki son gelişmeler ve Türk firmalarını bekleyen iş fırsatlarının ele alınacağı zirveye, 100'ün üzerinde sektör temsilcisi ve bu alanda çalışan bine yakın ziyaretçi katılacak.

Özel sektörün yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, alanında uzman yabancı konuk ve akademisyenlerin de katılacağı zirve 2 gün sürecek.

Ticari eşleştirme platformuyla Türk firmalarını uluslararası nükleer tedarikçilerle buluşturacak zirve, nükleer santral projeleri için vida üretiminden insan kaynaklarına kadar birçok alanda ürün ve hizmet sunabilecek firmalar açısından önemli bir ticari buluşma noktası olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, nükleer enerjinin ülkelerin sürdürülebilir enerji politikaları için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Türk firmalarının nükleer santral ekipmanları için tedarikçi olmaları konusundaki fırsatlara dikkati çeken Çubukçu, programda, Türk firmaları ile nükleer alanında daha önce tecrübesi bulunan yabancı firma ve tedarikçileri buluşturacaklarını kaydetti.

Çubukçu, zirvenin sadece Türkiye'ye odaklanmadığını, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya firmalarının yanı sıra daha önce Türkiye'ye gelmemiş ülkelerden de önemli düzeyde katılım gerçekleşeceğini ifade etti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de 5 yıldır katılımcı olarak bulundukları zirvede bu yıl ev sahibi olacaklarını, nükleer enerjinin Türkiye'nin üretim hedeflerini tutturmasında kritik önem taşıdığını kaydetti.

Zirvenin, yerli üreticilerin Türkiye'deki projelerin yanı sıra yurt dışındaki projelere açılması için de fırsatlar barındırdığını vurgulayan Özdebir, nükleer endüstrisinde yerli katkının olmazsa olmaz olduğunu ve Türk firmalarının yüksek kaliteli üretimle bu endüstrisinin bir parçası olabileceğini bildirdi.

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