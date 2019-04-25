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60 bin dekar alanda yaklaşık 250 bin ton bekleniyor

Adana'da 60 bin dekar alanda yaklaşık 250 bin ton ürün bekleyen üreticiler, turfanda patates hasadını sürdürüyor.

60 bin dekar alanda yaklaşık 250 bin ton bekleniyor
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Türkiye'de ilk patates hasadı yapılan Adana'da, sabahın erken saatlerinden itibaren tarım işçileri tarlalara gidiyor.

Traktör yardımıyla çıkartılan patatesler, işçilerin el emeğiyle topraktan arındırılıp paketleniyor.

Merkez Çukurova ilçesinde hasat yapılan bir tarlayı ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ürünleri inceledi.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, patatesin taşıdığı ekonomik önem ve besin değeriyle dünyadaki açlığın ve kırsal yoksulluğun azaltılmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Sahip olduğu uygun iklim koşulları ve verimli topraklarıyla Türkiye'de ilk patates hasadının Adana'da yapıldığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Geçen sene 64 bin 33 dekar olarak gerçekleşen patates ekimi bu yıl 66 bin dekara yükseldi. Şu an hasadı yapılan tarlamızda dekara 4 ton civarında bir verim bekleniyor. Üretim miktarının 250 bin tona yükseleceğini tahmin ediyoruz. Piyasada talep gören ilk turfanda ürünler, başta büyük tüketim merkezleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmektedir. "

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Anahtar Kelimeler:
PatatesAdanaİl Tarım Ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin
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