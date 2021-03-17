60 kız öğrenciyi lider yapacaklar

Cargill, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde “Geleceğe 60 Lider” programını başlatarak, 60’tan fazla kız öğrenciye staj, mentorluk, proje yarışmaları, workshop, fabrika ziyareti ve Cargill’in liderleriyle gerçekleştirilecek eğitici çalışmalara katılma gibi imkanlar sunmayı hedefliyor. Program kapsamında 66 öğrenciye burs desteği sağlandı. Türkiye’de gıda, biyoendüstri ve hayvan beslenmesi alanlarında faaliyet gösteren Cargill, bu programı Türkiye’deki 60. yılında hayata geçirdi.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Cargill olarak kadınların çalışan, girişimci, çiftçi, eğitimci ve öğrenci olarak, küresel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Sadece şirketimiz bünyesinde değil, toplumumuzda da cinsiyet eşitliğine öncelik veriyoruz” dedi.

Bütünsel bir yaklaşımla hazırlanan program öğrencilere burs vermenin ötesine geçerek, öğrencileri mezuniyet sonrası kariyerleri için hazırlamayı amaçlıyor. Programa katılan 66 öğrencinin 48’i mühendislik, 10’u veterinerlik, 8’i ise hukuk eğitimi alıyor. Maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin eğitimine yatırım yapmak ve desteklemek suretiyle, Türkiye’deki gıda endüstrisinde daha görünür olmaları ve çeşitliliğin artması hedefleniyor.

Cargill 2030 yılına kadar lider pozisyonlarında cinsiyet eşitliğini sağlamayı taahhüt ediyor. Bu çerçevede kadınları işe alma, gelişim fırsatları sunma, terfi ettirme ve destekleme süreçlerini geliştiren önemli çalışmalar yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini hayatımızın bir gerçeği haline getirmek için çalışan Cargill, Geleceğe 60 Lider gibi programlar aracılığıyla, cinsiyet eşitliği taahhüdünü bir parçası olduğu tedarik zincirleri ve toplumlarda da destekliyor. Cargill Türkiye’nin İcra Kurulu’nda kadın yönetici oranı yüzde %33 seviyelerinde. Kadın lider sayısını daha da artırarak, bu oranı %50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Tarakçıoğlu, “Kapsayıcı toplumların değer yarattığına inanıyoruz. Cinsiyet eşitliğinin hayatımızın bir gerçeği haline gelmesi için gerekli tüm çabayı göstermeye kararlıyız. Bu çabamız bazen yönetim kurullarımızda cinsiyet eşitliği sağlamak, bazen de gıda, tarım ve beslenme alanlarında kadınların ön saflarda yer alması için eğitim ve çalışma olanakları sağlamak üzere hayat buluyor. İnsanların başarıya ulaşabildiği bir kültür inşa etmek için somut adımlar atıyoruz. Bu programa katılan öğrencilerimizin Türkiye’nin geleceğine ışık tutacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay ise geleceğin kadın liderlerini yetiştirmeye odaklanan programa yönelik vakıf vizyonlarını şu sözlerle dile getirdi: “54 yıldır hizmet veren, Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olarak ana amacımız, imkanları kısıtlı başarılı öğrencilere burs vermek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır.” Türk Eğitim Vakfı’nın bir yılda ortalama 7 bin öğrenciye burs sağladığını ve bu sayıyı pandemi döneminde 7500’e çıkardıklarını söyleyen Günay, “Toplam bağışçılarımızın %65’ini kadınlar oluşturuyor. Kurumların ve özellikle bireysel kadın bağışçıların desteği ile kız öğrencilere verdiğimiz burslar 20 yılda %35’lerden %55’lere ulaştı. Güncel olarak sahada yürüttüğümüz önemli iş birliklerinin arasında yer alan, Türk endüstrisinin köklü şirketlerinden Cargill’in başlattığı “Geleceğe 60 Lider” programına seçilen kız öğrenciler, TEV bursiyeri öğrencilerimiz arasından seçildi. Programda mentorluk, yerinde eğitim, Ar-Ge projelerine katılım gibi olanaklardan yararlanacak kız bursiyerlerimiz, mesleki donanım kazanma ve gelecekteki başarılarının tohumlarını atma fırsatı yakalayacak. Özellikle pandemide öğrenimlerine evden devam eden kızlarımızın ev işi ve bakım yükü daha da artmış, öte yandan sosyalleşme imkanları hiç kalmamış durumda. Eğitim, hayata eşit katılımları için tek fırsatları, tek şansları, tek umutları. Bu anlamda Cargill ile birlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hedefleri adına köprü olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de 60 yıl önce gıda sektörüne yönelik olarak başlayan faaliyetlerini, her yıl yaptığı yeni yatırımlar, getirdiği yeni teknolojiler ve Ar-Ge çalışmaları ile çeşitlendiren Cargill, 100’den fazla yenilikçi üründen oluşan geniş portföyünü hem gıda ve hayvan beslenmesi hem de biyoendüstri alanlarında farklı sektörlerin hizmetine sunuyor. Türkiye genelinde 4 fabrikası, 3 ofisi ve 670 çalışanı bulunuyor. Geleceğe 60 Lider gibi programlarla, 60 yıldır Türkiye’de topluma fayda sağlamak, istihdam yaratmak, besleyici gıdalara erişimi artırmak ve toplumla iş birliği yapmak için çalışıyor.