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60 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca, 60 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi. Ekonomi Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre,...

60 şirkete

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca, 60 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Ekonomi Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bu yıl dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler belirlendi.

Toplam 60 şirkete bu statü tanınırken, şirketler arasında Arçelik, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak-Renault, Petlas, Sanko, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, TUSAŞ, TÜPRAŞ, Vestel gibi firmalar yer aldı.

Bu kararla daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanan dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararlar yürürlükten kaldırıldı.

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Dış TicaretDış Ticaret Sermaye şirketiEkonomi Bakanlığı
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