654 bin unutkan için son tarih 15 Haziran

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Bankadaki parasını çekmeyi unutan ya da alacağını sigorta şirketlerinde bırakan vatandaşlar için sona gelindi. Banka ve sigorta şirketlerinden 15 Haziran 2017'ye kadar unuttuğu meblağı tahsil edemeyen vatandaşların parası ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ya da Güvence Hesabı'na devredilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor.

Hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını sigorta şirketlerinde bırakanların parası da aranmaması halinde Güvence Hesabı'na devrediliyor.

Bu yıl TMSF'ye ön bildirimi yapılan 528 bin 876 hesap bulunurken, Güvence Hesabı verilerine göre aynı dönemde 125 bin 885 kişi de sigortadaki parasını arayıp sormadı.





- Aranmayan hesaplar devrediliyor





Zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine kimlik kartı ile başvurabilecek.

Sigorta şirketleri de yıl başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlamış, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunmuştu.

Müşterilerin başvurmamaları halinde bankada yasa gereği zaman aşımına uğramış bakiyeler, TMSF'ye devredilecek.

Sigortadaki parasını unutan vatandaşların bakiyeleri ise 15 Haziran 2017 tarihine kadar aranmaz ve tahsil edilmez ise 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına devredilecek.

Şimdiye kadar 528 bin 876'sı bankada, 125 bin 885'i de sigortada olmak üzere parasını unutan 654 bin 761 kişi bulunuyor. Bu kişiler yaklaşık 115 milyon lirayı bankalarda, 42 milyon lirayı ise sigorta şirketlerinde unuttu.





- 38 bin kişi de yatırımını unuttu

Öte yandan bireyler ve kuruluşlar, bankalardaki mevduat hesaplarının yanı sıra yatırım hesaplarını da unutuyor.

AA, daha önce yaptığı haberde yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) yapılan bildirimler çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde toplam 38 bin 19 hesabın zaman aşımına uğrayacağını gündeme getirmişti.

Yatırım kuruluşları tarafından zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin tutarı 50 lira ve üzerinde olan hesap sahipleri önce iadeli taahhütlü mektupla uyarılıyor.

Bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar, içinde bulunulan yılın nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan ediliyor ve ilan edilen listeler mayıs ayı sonuna kadar YTM'ye de gönderiliyor.

Hesap sahipleri, en son işlem yaptıkları tarihten itibaren on yıllık zaman aşımı süresi içerisinde ilgili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunarak, unuttukları meblağı tahsil edebiliyor.

Söz konusu sürede başvuruda bulunmayan hak sahiplerinin hesapları ise YTM'ye devrediliyor.

Örneğin, en son işlem tarihi 2 Haziran 2007 olan bir hesap sahibi için 10 yıllık zamanaşımı süresi 2 Haziran 2017'te doluyor. Hesap sahibi 3 Haziran tarihinde yatırım kuruluşuna başvurması halinde, yatırımcıya herhangi bir ödeme yapılmıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım kuruluşları tarafından YTM'ye yapılan bildirimler çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde 419'u tüzel, 37 bin 600'ü gerçek kişi olmak üzere toplam 38 bin 19 hesabın zaman aşımına uğrayacağını söylemişti.