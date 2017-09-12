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67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

- Hyundai, fuarda 3 yeni modelini tanıtıyor

67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

FRANKFURT (AA) - Hyundai, 67. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda i30 Fastback, i30 N ve B-SUV segmentinden KONA modellerini tanıtıyor.

67. Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında, Hyundai'ın "2021'e kadar Avrupa'daki bir numaralı Asyalı otomobil markası olma" hedefi adına büyük önem taşıyan i30 N, 5 kapılı i30 Fastback ve kompakt SUV KONA modelleri sergileniyor.

Ziyaretçiler, Hyundai standında, gelecekteki güç aktarma organı teknolojilerine de tanıklık ediyor.

Hyundai'ın verimli ve yakıt tasarrufu sağlayan yeni aktarma organı serisi Smart Stream'in de tanıtıldığı fuarda, IONIQ'in Hybrid, Electric ve Plug-in Hybrid versiyonları da markanın standında yer alıyor.

Hyundai Avrupa Operasyon Sorumlusu Thomas Schmid, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "i30 N, i30 Fastback ve KONA gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını temel alan geniş kapsamlı modellerimizi ve yenilikçi teknolojilerimizi sergilemekten dolayı gurur duyuyoruz. Güçlü ürün gamımızı, dijital ve akıllı hizmetlerimizle birleştirerek markamızı duygusallaştıracağız ve yeni müşteri grupları çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

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