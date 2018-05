7 ada ülkesinden liman satın alacak - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman: - "Geçtiğimiz haftalarda 5 günde 7 ada ülkeye gittim. Hepsinin limanlarını almaya çalışacağız inşallah. Limanlar, 2018 için bir numaralı sektörümüz olacak. Amerika kıtasında alacağımız limanların çoğunluğu Karayipler'de. Bu satın almalar gerçekleşirse liman şirketimiz çok ciddi bir yere gelecek. Bu da bizden daha büyük şirketlerin dikkatini çekiyor. O yönde bir şeyler olabilir. Belki çok büyük bir ortak da alabiliriz" - "Centricus ile zannediyorum çok kısa sürede Türkiye'nin banka dışında en büyük fon yönetici şirketi olacağız. Burada kaynak sorunumuz hiçbir şekilde yok. Eylüle kadar kaynağa ulaşma anlamında her şey biter. Eylülde çok büyük rakamlara geleceğiz ve yıl sonu itibarıyla 10 milyar liranın üzerine çıkabiliriz"

İSTANBUL (AA) - HASAN ARSLAN - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, geçen haftalarda 5 günde 7 ada ülkeye gittiğini belirterek, "Hepsinin limanlarını almaya çalışacağız inşallah. Limanlar, 2018 için bir numaralı sektörümüz olacak. Amerika kıtasında alacağımız limanların çoğunluğu Karayipler'de. Bu satın almalar gerçekleşirse liman şirketimiz çok ciddi bir yere gelecek. Bu da bizden daha büyük şirketlerin dikkatini çekiyor. O yönde bir şeyler olabilir. Belki çok büyük bir ortak da alabiliriz." dedi.

Mehmet Kutman, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Holding'in bu yıla ilişkin planlarından bahseden Kutman, zamanının büyük bir kısmını ana faaliyet kollarından liman dalında harcadığını söyledi.

İş adamlarına düşenin, Türkiye'nin tanıtımını yapmak olduğunu vurgulayan Kutman, "Her bir liman, bir Türk büyükelçiliği gibidir. Geçen hafta 5 günde 7 ada ülkeye gittim. Hepsinin limanlarını almaya çalışacağız inşallah. Hepsi de Türkiye'nin nerede olduğunu bile bilmiyor. Dolayısıyla bu bir tanıtım. Hem turizm açısından, hem ihracatçılarımız açısından çok önemli. Biz Amerika kıtasının maalesef kuzeyinden güneyine fazla değer vermemişiz ama para da orada şu anda. Kalkınıyorlar, sıkı büyüyorlar, Amerika da iyi gidiyor. Limanlar, 2018 için bir numaralı sektörümüz olacak. Amerika kıtasında alacağımız limanların çoğunluğu Karayipler'de." diye konuştu.

Kutman, liman işletmecisi şirketleri Global Ports Holding’in Amerika kıtasındaki satın almalar gerçekleşirse çok ciddi bir yere geleceğine işaret ederek, "Bu da bizden daha büyük şirketlerin dikkatini çekiyor. O yönde bir şeyler olabilir. Belki çok büyük bir ortak da alabiliriz. Bakıyoruz, bütün alternatifleri değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.



- "Dalınç Arıburnu, Global Yatırım Holding'in yönetim kuruluna girdi"



Altyapı sektöründe de ortakları Centricus ile ilerlediklerini, Centricus sayesinde fon yönetimi alanında çok iddialı olduklarını belirten Kutman, şunları kaydetti:

"Centricus ile zannediyorum çok kısa sürede Türkiye'nin banka dışında en büyük fon yönetici şirketi olacağız. Burada kaynak sorunumuz hiçbir şekilde yok. Eylüle kadar kaynağa ulaşma anlamında her şey biter. Eylülde çok büyük rakamlara geleceğiz ve yıl sonu itibarıyla 10 milyar liranın üzerine çıkabiliriz. Dolar olarak ise 2-2,5 milyar dolara ulaşabiliriz. Tamamıyla yurt içi odaklı olacak, dışarıdan Türkiye'ye fon girişi şeklinde. Centricus Yönetici Ortağı Dalınç Arıburnu, Global Yatırım Holding'in de yönetim kuruluna girdi. Centricus, birçok şeyin göbeğinde olan bir şirket. En son 100 milyar dolarlık bir teknoloji fonu çıkardı. Arkasından 75-80 milyar dolarlık bir fon yönetim şirketi satın aldı. En son da FİFA'nın yüzde 51 ortak olduğu 25 milyar dolar sermayeli bir dünya ligi kuruyorlar. Değişik işler yapıyor. Çok geniş ve güçlü bir çevreye, dolayısıyla çok güçlü kaynaklara hakim. Biz de bu 100 milyar doların, 10 kuruşunu Türkiye'ye getirebilirsek kardır diye bakıyoruz."

- "Azınlık ortak olarak bazı büyük işlere yatırım yapabiliriz"

Mehmet Kutman, enerji alanında da belli bir büyümeye gittiklerini, bu kapsamda dünyanın en büyük beş güneş enerjisi paneli üreticisi ve santral işletmecisi arasında yer alan Canadian Solar ile bir ortaklık gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Enerji verimliliği operasyonlarını da kapsayan temiz ve yenilenebilir yatırımlarının toplam kurulu gücünün 75,5 megavat seviyesinde bulunduğuna işaret eden Kutman, "Holdingimizin stratejik ortağı İngiltere merkezli yatırım platformu Centricus ile birlikte Canadian Solar ile imzaladığımız işbirliği anlaşması sonucunda gelecek üç yıl içerisinde 300-400 megavatı hedeflediğimiz temiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımıza yönelik sağlam bir adım attık.” dedi.

Kutman, Holding olarak bu yıl sadece liman dalında satın alma gerçekleştirmeyi planladıklarını aktararak, "Liman dalında bu yıl minimum 3, maksimum 5 devir alırsak, çok büyük bir başarı olur. Bir de limanlarla alakalı teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete bakıyoruz. Bunun haricinde satın alma yaparsak bir tek ortağımız Canadian Solar ile güneş konusunda olur. Bir de azınlık ortak olarak bazı büyük işlere yatırım yapabiliriz. Bu konuda çok fazla bilgi vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutar olarak yatırımlarda satın almalar da dahil çok büyük rakamların ortaya çıktığını belirten Kutman, "Bir tane takip ettiğimiz iş var mesela, toplam 5-6 milyar dolarlık ancak biz burada yüzde 3-5 civarında ortak oluruz. Yatırım olarak bu yıl herhalde limanlar dahil 300 milyon dolar civarında bir yatırım yapacağız." dedi.

- "İstanbul ile kruvaziyer rakamlarını yüzde 400 artacak"



Kutman, Türkiye'de enerji maliyetinin düşürülmesi ve yerel olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmin kalkınması lazım. İstanbul'a kruvaziyer yat limanı yapılacağı ilan edildi. Bu işe yüzde 100 gireceğiz ve almak için de her şeyi yapacağız. İstanbul kruvaziyer yat limanının şehrin ekonomisine katkısı, ilk yıl birkaç yüz milyon dolardan başlar. 5 yıl içinde 2,5-3 milyar dolara kadar çıkar. Genelde mütevazi bir insanımdır ama kruvaziyerlerin Türkiye'ye gelmesinde bu yıl ben ve ekibim tek ve önemli bir rol oynadık. Bunun üzerine birkaçı 2018'de gelecek. Gelecek yıl kruvaziyer sayısı artar. Eğer 2020'de İstanbul kruvaziyer yat limanı biterse, eski günlerin herhalde 1,5 katı daha fazla kruvaziyer olur.

Çok çok önemli bir sektör. Herhalde turizmdeki en önemli sektör diyebilirim. Şu anda gemilerin artmamasındaki en büyük etken İstanbul'da kruvaziyer limanının olmaması. Bu proje bittiği anda rakamlar yüzde 300-400 artacaktır. Bir gemi birer haftalık yaklaşık 30 hafta seyahat ediyor. Her biri 6 bin yolcu olsa, 30 haftada 180 bin yolcu bir gemi getiriyor bir sezon boyunca. Bu gemilerden 10 tanesi İstanbul'a gelse 1 milyon 800 bin yolcu demek. Her biri 200-300 dolar harcasa hesap edin, çok büyük rakamlar. Bu yüzden çok önemli."

- "Borcum da servetim de evim de binam da Türkiye'de"

Kutman, son dönemde gündemde bulunan kredi yapılandırma taleplerine yönelik de "Bizim asla kredi yapılandırma gibi bir talebimiz olamaz, söz konusu bile değil. Her zaman aynı şeyi söylemişimdir, ayağını yorganına göre uzat. Uzatmazsanız ayağınız üşür. Bugün üşür, yarın kangren olarak bütün vücuda yayılır. Dolayısıyla ayağını yorganına göre uzatacaksın. Biz de kredi alıyoruz. Amerika'da bir liman almak için uğraşıyoruz. 20 yıl vadeli.... Türkiye'de 20 yıl vadeli bulamazsınız ama bizim santrallerimiz 10-12 yıl vadeli." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her kim para kaçırmaya tevessül ederse affetmeyiz" ifadesini yüzde 100 desteklediğini belirten Kutman, "Ben 59 yaşındayım, hayatımda yurt dışında hiç kişisel hesabım olmadı. Borcum da servetim de evim de binam da burada. Yurt dışında ne ev alacağım, bütün oteller benim. Parasını öder kalırım." dedi.