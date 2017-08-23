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7 ayda 541 bin senet protesto edildi

-Ocak-temmuz döneminde protesto edilen 541 bin senedin parasal tutarı 7 milyar lira oldu

7 ayda 541 bin senet protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ocak-temmuz döneminde 7 milyar liralık 541 bin senet protesto edildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, yedi ayda toplam 541 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin parasal tutarı 7 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, senet tutarı yüzde 10 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul oluştururken, İstanbul'u yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt şeklinde sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
SenetTBB
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