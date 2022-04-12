7 bin kişiye şeker gibi iş bulacak

Mondelēz International Türkiye’nin yarım asırlık markası ve ‘Her Bayramın Şekeri’ Kent, bu sene de bayram dönemlerinde yaptığı toplam 7.000 kişilik ek istihdam ve 13.000 tonluk şeker üretimi ile sektör liderliğini koruyarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International'ın çatısı altında bulunan, bayram şekeri kategorisinin lider markası olan Kent, bayram dönemleri için üreteceği 13.000 tonluk şeker üretiminin şeker bayramı dönemi için planladığı 10 bin tonluk üretimini tamamladı.

Şeker kategorisinin özellikle de bayram şekerinin Mondelēz International Türkiye için oldukça önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz “Şeker kategorisi, Mondelēz International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’nu oluşturuyor ve bayram için yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışından %30 fazla. Bununla beraber büyük bir gururla söylüyorum ki uzun yıllardır bayram şekeri kategorisinde pazar lideri olarak çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Aynı zamanda başta Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu şeker bayramında da paydaşlarımız ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde Gebze’deki üretim tesisimizde 10 bin tonluk üretim hedefimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 7.500 geleneksel satış noktasında, 30.000 de modern satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve iki bayram döneminde toplam 7000 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz.’’ dedi.

İhsan Karagöz sözlerine şu şekilde devam etti: “Geçen yıl, ‘Umarım bu bayram, pandemi koşullarında geçireceğimiz son bayram olur’ diye dilemiştim. Ne mutlu ki bana ve bize/hepimize gerçeğe dönüşen bir dilek oldu. Sıkıntılı geçen son iki senenin ardından nihayet bu yıl, hepimizin yüzünü güldüren gelişmeler sayesinde, özlediğimiz o geleneksel bayram kutlamamıza tekrar kavuşuyoruz. Ve bayram coşkusunu tekrar yüz yüze yaşıyoruz. Şekerlerimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki evlerde yaşanan bayram ruhunu paylaşabilmek, keyifli buluşmaların bir parçası olmak bizim için gerçekten çok kıymetli ve çok özel. Bu vesileyle Kent olarak tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.’’