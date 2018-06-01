7 enerji şirketinin savunmasını alacak - Enerjisa Enerji AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Temmuz'da yapılacak.

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Temmuz'da yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu firmalarla ilgili sözlü savunma toplantısı, 04 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak.



Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, soruşturma ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 25 Haziran Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.