Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya spor Bursa Trabzon Necdet Aksoy
Yapı Kredi'ye 9 ödül
Yapı Kredi'ye 9 ödül
2.7 milyon kazandıracak
2.7 milyon kazandıracak
Gelinlikte rüzgar değişti
Gelinlikte düzgar değişti
Geri dönüşüme dikkat!
Geri dönüşüme dikkat
Fıstık gibi geldi
Fıstık gibi geldi

7 enerji şirketinin savunmasını alacak

- Enerjisa Enerji AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Temmuz'da yapılacak.

7 enerji şirketinin savunmasını alacak
ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Temmuz'da yapılacak.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu firmalarla ilgili sözlü savunma toplantısı, 04 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, soruşturma ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 25 Haziran Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Rekabet KurumuSözlü SavunmaEnerjisa Enerji AŞToroslar Elektrik Dağıtım AŞEnerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞBaşkent Elektrik Dağıtım AŞEnerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞİstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞEnerjisa İstanb
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5