7. PENTEX Fuarı

GAZİANTEP (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde milli gelire oranla düşüş var. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında." dedi.

Şimşek, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 7. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nda (PENTEX) yaptığı konuşmada, geçen sene gerçekleştirilen fuarın da açılışında bulunduğunu belirterek, katılımcı firmalara bol kazanç diledi.

2004 yılında "Fuarlar Şehri Gaziantep" projesini hayata geçirdiklerini ve bu alandaki çalışmaların oldukça iyi gittiğini ifade eden Şimşek, fuarların ticarete ve dolaylı olarak da istihdam ve üretime katkı sağladığını söyledi.

Tekstilin ülkenin lokomotif sektörlerinin başında olduğunu dile getiren Şimşek, "İstihdam ve yerel katma değer olarak baktığımız zaman net olarak tekstil ülkenin lokomotif sektörüdür. Bunun devamı için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sektör, son yıllarda markalaşmaya yatırımlar yaptı. Bu konudaki ciddi yatırımlarla beraber kar miktarlarının da artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bu alanda dünya ticaretinden alınan payın yüzde 1 civarında olduğunu, hazır giyimde de oranın yüzde 3,3 seviyesinde bulunduğunu anlatan Şimşek, "Dolayısıyla bu sektörün ve alanın önemi gayet açık." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sektörün sorunları olabileceğini, bunların üzerinde çalışarak sektörün önünü açmaya çalışacaklarını dile getirdi.

- Yatırımlar artacak



Ülke ekonomisinin başarılı grafiğini 2018'de de sürdüreceğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Reel ekonomi açısından 2017 yılında oldukça başarılı bir ülkeydik. Belli başlı ülkelerin içinde yer aldık. Yüzde 7 oranında reel büyüme kaydedildi. 2018 iyi başladı, iyi de devam edecek diye düşünüyoruz. Bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliği'dir. Kriz sonrası kendine geldi ve Avrupa adeta yeniden geldi. Ayrıca istihdam ve döviz geliri açısından turizm gelirleri önemlidir. Rakamlar gösteriyor ki turizmde geçen yıl başlayan toparlanma, bu sene de devam edecek. Tüm bu faktörler dış talebin güçlü seyreceğini gösteriyor."

Şimşek, yatırımların önemine dikkati çekerek, "Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde milli gelire oranla düşüş var. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında. Şu anda kapasite kullanım oranı yüzde 82 civarında. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak yatırımlar olacak. Biz de yatırımların artması için çalışıyoruz. Teşvikler çok daha cazip hale geldi. Takdir edersiniz ki teşviklerin ötesinde kredi fonunu imalata ve ihracata dayalı destek verecek şekilde yeniden yapılandırdık. Çok cazip koşulların olmasıyla yatırımlar da büyümeyi destekleyecektir." diye konuştu.

İç piyasaya değinen Şimşek, vatandaşların gelir düzeyinde geçen yıla göre kaydedilen yükselme ve istihdamdaki artış sayesinde harcamaların da artacağını dile getirdi. Şimşek, "İç tüketimde geçen sene kadar güçlü olmasa da büyümeye destek bekliyoruz. Bu önemli çünkü büyüme her şeyin başı. Son 15 yılda da büyük bir başarı hikayesi var. Türkiye'nin başına gelmedik felaket kalmadı. Türkiye'nin büyüme ivmesine devam etmesi, gelişmiş ülkelerle arayı kapatmasında da önemli katkı olacak." ifadelerini kullandı.

- Sanayi ve ticaretin önü açıldı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, hükümet olarak sanayi ve ticaretin önünü açtıklarını, başarıyı da bu alanların sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karamsarlığa gerek yok. Yakın geçmişimize baktığımızda en zor dönem 2016'ydı. Biz gereken önlemleri aldık ve gereken destekleri sağladık. Devamında da ülke olarak iyi bir çıkış yakaladık, bunu sürdürmek için de çalışıp çabalayacağız. İş aleminin önünü açmak bizim en temel prensibimiz. Zaman zaman 'Büyüme rakamları yüksek ama biz bunu hissetmiyoruz' şeklinde eleştiriler olabiliyor ama bunlar doğru değil. Çünkü hissediliyor. Konut sayısı birkaç yüz binden şimdi yıllık 1,5 milyona dayanmış. Traktör, araba satışları artmış. Bunların hepsi reel hayatın kendisi. Otomobil satışı milyonu bulmuş, ihracat aynı şekilde. Hangi kaleme bakarsanız bakın iyi gidiyor. Geçen sene 74 bine yakın yeni şirket kuruldu. Az rakam değil. Hakikaten iyi gidiyoruz. Dünyadaki en büyük sorun gelir dağılımındaki dengesizlik ama Türkiye bu konuda da iyi gidiyor. Kim ne derse desin hem nicelik hem de nitelik olarak iyi yoldayız. Sorunlarımız elbette var ama bunların çözümü için de yoğun çaba içindeyiz."

- Terörle mücadele

Mehmet Şimşek, terörle mücadele konusunda da ciddi başarılar elde edildiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

"Hemen yanı başımızda terör örgütleri bulunmakta. Türkiye olarak ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etmek için çalışıyoruz. Bu zaten meşru bir hakkımız. Bizlerin de burada bir ve beraber olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe tüm sorunların üstesinden geliriz. Türkiye terörle mücadelede son dönemlerde büyük bir başarı yakaladı. Söz konusu sorunların kısa vadede bölgesel yansımaları olabilir ama biz buradayız. Sorunları çözmek için hep yanınızdayız."

- Destek çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu da kentin fuarlar şehri olması noktasında PENTEX Fuarı'nın önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Tekstilin Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında yer aldığını dile getire Konukoğlu, ithalatın sektörü sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Daha önce bu alanda alınan tedbirlerin sektöre katkı sağladığını ve bunların yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, "Tekstil ölüye de lazım diriye de. O yüzden bu sektörü canlandırmalıyız. Teknolojik olarak da tekstilin altyapısı desteklenmeli. İnanıyorum ki sektör daha iyiye gidecek. Fuarların ve sizlerin katkılarıyla dünya tekstilinde Türkiye daha önemli bir yere de gelecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer fuarın açılışını yaptı.

- Fuar hakkında

PENTEX Fuarı, Gaziantep Sanayi Odası Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği ve KOSGEB desteğiyle Akort Fuarcılık tarafından organize edildi.

17 Şubat'a kadar açık olacak fuara, başta Gaziantep olmak üzere Adana, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Mersin'in yanı sıra Japonya, Yunanistan ve Çin’den firmalar katılıyor.