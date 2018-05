7. Trabzon İstihdam Fuarı başladı - Vali Yavuz: - "Biz 15 Temmuz ve bölücü terör örgütüyle de yaptığımız mücadeleden sonra millet olarak anladık ki bize bizden başka dost yok. Biz birbirimizle kenetlendiğimiz, birbirimize destek olduğumuz, üzerimize düşeni yaptığımız zaman önümüzde engel kalmayacak"

TRABZON (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğünce düzenlenen 7. Trabzon İstihdam Fuarı başladı.

Vali Yücel Yavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, iş arayan ve istihdam sağlamak isteyenlerin bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde millet olarak büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Yavuz, "Terörle mücadele veriyoruz, ekonomik gelişme, dış ve iç politikayla uğraşıyoruz ve artık 80 milyonu aşan nüfusun yüzde 50'si genç ve dinamik. Bir şeyler yapmak isteyen çok heyecanlı bir kesim." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olacağını ifade eden Yavuz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında yani 2023'te bunu başaracaklarını söylediklerini ve dünyaya deklare ettiklerini belirtti.

Vali Yavuz, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Biz 15 Temmuz ve bölücü terör örgütüyle de yaptığımız mücadeleden sonra millet olarak anladık ki bize bizden başka dost yok. Biz birbirimizle kenetlendiğimiz, birbirimize destek olduğumuz, üzerimize düşeni yaptığımız zaman önümüzde engel kalmayacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da 9 yıldır İŞKUR ile ortak çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Toplum Yararına Çalışma kapsamında Trabzon'da 2009 yılında 993 erkek, 368 kadın olmak üzere toplam bin 361, 2017'de ise 8 bin 584 erkek, 3 bin 140 kadın olmak üzere toplam 11 bin 724 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya da ülke genelinde düzenlenen istihdam fuarlarına katıldığını belirterek, "Amacımız farkındalığımızı artırmak. İŞKUR olarak her yerdeyiz." ifadesini kullandı.



- "Trabzon'da her iş yerine bir değil iki istihdam sağlanmış oldu"



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, firmaların talebi doğrultusunda nitelikli iş gücü hazırlanmasının hedeflenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İstihdam Seferberliği başlatıldı. Her iş yerine bir eleman hedefleniyordu. Türkiye'de ilk kez 1,5 milyon kişi iş sahibi oldu. Şehrimizde aktif olarak 6 bin 500 firmamız mevcut. Artı istihdam rakamlarına baktığımızda 13 bin civarında. Yani Trabzon'da her iş yerine bir değil iki istihdam sağlanmış oldu."

İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin, fuarda 105'i özel, 12'si kamu ve sivil toplum örgütleri olmak üzere toplam 117 katılımcının yer aldığını kaydederek, amaçlarının iş arayanlar, işverenler, ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getirerek yerel ekonomi ve istihdam ortamını hareketlendirerek güçlendirmek olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından "İstihdamın En'leri" ödül töreni gerçekleştirildi. Trabzonspor Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Cahit Erdem'e Hacısalihoğlu tarafından plaket verildi.

Fuarın açılışına, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, iş adamları ile vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, 2 gün sürecek fuarda stantları gezdi.