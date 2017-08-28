7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da yapılacak

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi", 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

AKTOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "turizmin geleceği, geleceğin turizmi" ana temalı 7. Uluslararası Resort Turizm Kongresinde, Avrupa ve Rusya'daki gelişmeler ile bölgenin durumu değerlendirilecek.

Kongrede ayrıca, 2017-2018 yılı ve sonrasına yönelik Türk turizminin yeri ve geleceği, sektörde kısa, orta ve uzun vadeli beklentiler de turizm aktörleri tarafından ele alınacak.

Kongreye, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleri ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi marka ve firmaların üst düzey temsilcilerinden yaklaşık bin kişinin katılım sağlaması bekleniyor.