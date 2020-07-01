7 yılda kriptoparanın lideri oldu

Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, global oyuncu olarak kutlayacağı 7. yaş gününde kullanıcılarına sıfır komisyon imkânı sunuyor. Ayrıca, Twitter’dan düzenleyeceği yarışma ile toplam 21 bin TL değerinde Bitcoin hediye ediyor.

filmine www.btcturk.com/btcturk-7-yasinda adresinden ulaşabilirsiniz.

Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, global oyuncu olarak kutlayacağı 7. yaş gününde kullanıcılarına sıfır komisyon imkânı sunuyor. Ayrıca, Twitter’dan düzenleyeceği yarışma ile toplam 21 bin TL değerinde Bitcoin hediye ediyor.

Güvenle ve kolayca Bitcoin alım satım imkânı sunan kripto para işlem platformu BtcTurk, 850 bin kullanıcısıyla 7. yaş gününü kutlarken global oyuncu olacağının müjdesini veriyor. Yeni yaşına reklam kampanyası ile adım atan BtcTurk, güvenle Bitcoin alıp satmanın ne kadar kolay olduğunu anlatıyor.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri BtcTurk’ün yeni yaşını; “Bugün, BtcTurk olarak Türkiye’nin 81 ilinde 850 bini geçen kullanıcı sayımızla Türkiye’nin en büyük Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu olarak hizmet sunuyoruz. Bu yolculuktaki hedeflerimizden biri de global bir oyuncu olmaktı. 7. Yılımıza girerken artık BtcTurk’ün globale açıldığını, globalde de rekabet eden önemli sektör oyuncusu olduğunu gururla paylaşmak isterim. 7 yıldır yürüdüğümüz bu yolda yanımızda olan, inancımıza ortak olan başta kullanıcılarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza ve teknolojinin geleceğine inanan herkese teşekkür ediyoruz. Hedeflerimize başarıyla ulaştığımız bir yılı geride bırakırken yeni yaşımızdan beklentimiz büyük. 2020 yılını başladığımız hızda ve büyük adımlarla devam edeceğimiz için mutluluk ve gurur duyuyorum” sözleriyle kutladı.

BtcTurk standartları belirlemeye devam ediyor

Türkiye’de sanal pazar yeri hukuki standartlarına göre çalışmalarını sürdüren ve global ölçekte blokzincir üzerine odaklanan, blokzincir ile kripto para bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran bir şirket olarak faaliyet gösteren BtcTurk, Türkiye’de sektör standartlarının oluşturulmasında kritik rol üstleniyor.

BtcTurk, kullanıcı ihtiyaçları ve gelişen kripto para piyasası doğrultusunda, geliştirmelerini 2020 yılında da da sürdürmeye devam ediyor. BtcTurk, 2019 yılında profesyonel kriptopara yatırımcıları için geliştirdiği BtcTurk | PRO’nun ardından Bitcoin ile tanışmak isteyen ve bu dünyaya yeni katılanların hızlı, kolay ve güvenli işlem yapabilmesi için yenilediği www.btcturk.com‘u ve BtcTurk mobil uygulamasını da 2020 yılında yayına aldı.

Dünyada 5 büyük banka ile tam entegrasyon içerisinde çalışan ilk kriptopara platformu olan BtcTurk, iş birliği yaptığı Akbank, Denizbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile kullanıcılarını BtcTurk’te 7/24 para yatırma imkânına kavuşturdu. Youtube kanalı üzerinden yayınladığı Kriptometre’de birbirinden önemli isimleri ağırlayan Btcturk, yeni dönemde de piyasaları değerlendirmeye devam edecek. Hem isim hem de göğüs forma sponsoru olduğu BtcTurk Malatyaspor iş birliği ile Bitcoin’in daha fazla kişiye ulaşması yolunda önemli bir adım atan BtcTurk Bitcoin’in daha fazla kişiye ulaşması yolunda önemli bir adım atan BtcTurk, kriptodan kriptoya işlem çiftlerinde komisyonları sıfırlayarak dünyada bir ilke imza attı. Bu yıl Bitcoin dünyasının dikkatle takip ettiği ve 10 yıl içinde üçüncü kez gerçekleşen Bitcoin Blok Ödülü Yarılanmasını konu alan Dijital Halving Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak 3. Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması Süreci’ni birbirinden önemli isimler ile masaya yatırdı. Yanı sıra profesyonel yatırımcılara hitap eden sitesi BtcTurk | PRO ile Türkiye'nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri’nde mobil uygulama ve bankacılık-finans kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanan BtcTurk, yeni yaşında dünyada ve Türkiye’de kripto para pazarına duyduğu güven ile ödenmiş sermayesini 9 milyon TL’den 15 milyon TL’ye çıkarttı.

BtcTurk, imza niteliği taşıyan projelerini ve hayata geçirdiklerini 7. yıla özel hazırladığı video ile de paylaşıyor. 7.Yaş filmine www.btcturk.com/btcturk-7-yasinda adresinden ulaşabilirsiniz.