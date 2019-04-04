7/24 açık, ihracat ve yaşam merkezi açılıyor

Havalimanı, 400’den fazla markanın sergilendiği duty free alanıyla dünyada en çok alışveriş yapılan Amsterdam, Güney Kore ve Dubai havalimanlarıyla da yarışacak.



Yahya Gül ve Cengiz Kazan’ın İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Kadri Samsunlu ile yaptığı röportaja göre; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırımı olan İstanbul Havalimanı, tam faaliyete geçeceği 7 Nisan için gün sayıyor. Kusursuz bir taşınma için hummalı simülasyonlar devam ederken, 7 Nisan’da sadece devasa havalimanı değil, bünyesinde 400 markayı tek çatı altında buluşturan duty free’nin de yer aldığı 55 bin metrekarelik bir alışveriş merkezi (AVM) de, 7/24 açık nitelikteki ihracat ve yaşam merkezini de içinde barındırarak, kapılarını açacak.



400 marka tek çatıda



Havalimanında kaç metrekarelik ticari alan ve kaç dükkân var?



Yolcuların her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği, 400’den fazla yerli ve yabancı markanın ürünlerinin sergilendiği toplam 55 bin metrekarelik alan duty free olarak işletiliyor. Bu alanın 35 bin metrekaresi, dış hatlara giden yolcu katında bulunuyor. İç hatlarda seyahat eden yolcu katında ise 10 bin metrekarenin üzerinde mağaza alanı ile perakende satış noktaları yer alıyor.



Bu büyüklükler ne anlama geliyor?



Bu kadar büyük bir alan ve marka karması, hiç kuşkusuz alışveriş sıralamasında ülkemizi üst sıralara taşıyacak. Bugün dünyada en çok alışveriş yapılan havalimanları Amsterdam Schiphol, Güney Kore Incheon International Airport ve Dubai International Airport. Çok kısa sürede biz bu sıralamada yerimizi alacağız. Hem duty free perakende alanları, hem de yeme içme alanları ile çok iddialı bir havalimanı olarak geliyoruz.





Markalara ne katkı sağlayacak?



Bir alışveriş merkezinin sahip olduğu tüm perakende ve marka çeşitliliğini bünyesinde barındıran İstanbul Havalimanı, yolculara 7/24 kesintisiz ve kusursuz bir yolculuk deneyimi yaşatacak. Havalimanı, küresel bir kent olan İstanbul’un zengin sosyal ve kültürel mirasını yansıtacak ve İstanbul’un vitrini olacak. Bu bakımdan havalimanının çok kısa sürede başlı başına bir çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Hali hazırda kiralanabilir alanlarımız mevcut. Türk markalarının dünyaya açılması için havalimanında büyük fırsat var ve Türk iş adamlarının bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyoruz. İstanbul Havalimanı, Türk markalarının dünyaya açılacak kapısı olacak.



Özel Yolcu Programı



Business ve CIP hizmetlerinizin farkı ne olacak?



İGA olarak yolcularımıza ayrıcalıklı, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdik. İGA PASS özel yolcu programıyla 4 farklı hizmet vereceğiz. Üyelik programında Lounge, Buggy (mini golf aracı), Fast-Track (hızlı geçiş), Öncelikli Check-in, Otopark, Vale ve Şehiriçi Transfer hizmetleri sunulacak.



İGA PASS programının en önemli hizmet ayrıcalıklarından biri de İGA Lounge olacak. Uçuş bekleyen yolcular için 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 584 kişilik oturma kapasitesi ile İGA Lounge, 24 saat boyunca hizmet verecek.



Üyelik programında çocuklu aileler için de kapsamlı hizmetler düşünüldü. Lounge alanında ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabilecek ve çizgi film izleyebilecek. Yeme-içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebilecek.



Bunun yanı sıra yolcular, duty free’ye gitmeden istedikleri ürünlerin ön siparişini İGA Lounge alanındaki ekranlardan verebilecek ve yine ekranda belirtilen en yakın duty free alanına giderek sipariş ettikleri ürünü satın alabilecek.

Rahatlamayı tercih edenler için bilardo, oyun alanı, kafe ve duş alanları da mevcut. Televizyon, özel televizyon koltuğu ve özel sinemaların bulunduğu bu alan, özellikle genç yolcuların tercihi olacak nitelikte.





Alışveriş danışmanları iş başında



İş insanlarına yönelik neler sunuyorsunuz?



‘Seyahatinizin en keyifli zamanı’ mottosuyla hayata geçirdiğimiz İGA PASS ile premium hizmetler de veriyoruz. Yolcularımız, Meet&Greet hizmeti ile havalimanı kapısından uçağa kadar asistan eşliğinde hizmet alabilecek. İGA PASS kullanıcıları, özel asistan tarafından karşılanma, fast&track ve öncelikli check-in, İGA Lounge kullanımı ve Buggy hizmeti gibi çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek.



İGA Lounge’ı iş amaçlı kullanan misafirler, tam donanımlı bilgisayarlar eşliğinde çalışma fırsatı yakalayabilecek. 2 adet akıllı tahtası olan toplantı odası ve 4 adet sessiz odanın kullanıma hazır olduğu bu alan, iş insanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.



Meet&Greet VIP hizmetinde ayrıca VIP Apron transferi de yer alıyor. Meet&Greet servisinin ek hizmetlerinde ise çiçekle karşılama, havalimanı şehir transferi ve havalimanlarında ilk olacak alışveriş danışmanlığı da hizmetin lüks hali olarak tarihe geçiyor.



ABD-Uzak Asya Transfer Merkezi



İstanbul Havalimanı, Amerika kıtası ile Uzak Asya arasında en önemli aktarma/transfer merkezi olarak önemli bir potansiyele sahip. Havayolu kapasitesi ise ekonomik büyümenin anahtar faktörlerinden biri. İngiltere Havaalanları Komisyonu için PwC İngiltere tarafından yapılan bir analize göre, koltuk kapasitesindeki yüzde 10’luk artış kısa vadeli ekonomik büyümede yüzde 1’lik bir artışa yol açıyor. Bu da reel GSYH’nin toplam seviyesinde eşdeğer bir artış demek.





5.5 milyon ton kargo kapasitesi



Küresel ticari sevkiyatların hacim olarak yaklaşık yüzde 0.5’i hava yolu ile gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre, dünya ticaretinin değer olarak yüzde 35-40’ı hava yolu ile taşınıyor.

İstanbul Havalimanı, ticaret ve lojistikte de Türkiye’nin stratejik konumunu çok daha nitelikli hale getirecek. Havalimanı, yıllık 5.5 milyon tonluk hava kargo kapasitesi ile öne çıkacak.







Rakamların diliyle



İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak.İşte rakamlarla İstanbul Havalimanı...

Toplam proje alanı: 76.5 milyon m2

76.5 milyon m2 Proje yatırım bedeli: 10.2 milyar Euro

10.2 milyar Euro Yıllık yolcu kapasitesi: 200 milyon

200 milyon Terminal binası: 1.4 milyon m2

1.4 milyon m2 Duty free alanı: 55 bin m2

55 bin m2 Yeme ve içme alanı: 32 bin m2

32 bin m2 Özel yolcu salonu: 22 bin m2

22 bin m2 Bilet satış ofisleri: 2.500 m2

2.500 m2 Perakende alanı: 10 bin m2

10 bin m2 Check-in noktası: 566 adet

566 adet Asansör, yürüyen bant ve yürüyen merdiven sayısı: 665 adet

665 adet Pasaport kontrol noktası: 228 adet

228 adet Terminal giriş kapısı: 7 adet

7 adet Bekleme koltuğu: 20 bin adet

20 bin adet Yolcu biniş köprüsü sayısı: 143

143 Uçak park pozisyonu: 371

371 Bagaj konveyor uzunluğu: 42 km

42 km Toplam otopark alanı: 1 milyon 266 bin m2

1 milyon 266 bin m2 Toplam park kapasitesi: 40 bin

40 bin Toplam kargo alanı: 1.4 milyon m2

1.4 milyon m2 Kargo kapasitesi: 5.5 milyon ton